SRAMOTA KOJOJ NEMA KRAJA: Još jedan pokušaj jeftinog prikupljanja političkih poena (VIDEO)
NAJAVLjENI protest 1. novembra u Novom Sadu, kojim će blokaderi „obeležiti“ godišnjicu pada nadstrešnice u kojoj je život izgubilo 16 osoba, biće ništa drugo do politički miting i još jedan pokušaj jeftinog prikupljanja političkih poena.
Na tom skupu neće biti porodice stradalih, niti onih koji iskreno žale. Neće biti pijeteta ni dostojanstvenog sećanja već samo još jedan u nizu praznih skupova ispunjenih porukama mržnje i nasilja, usmerenih prema sopstvenoj državi i sopstvenom narodu.
