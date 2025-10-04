Politika

SRAMOTA KOJOJ NEMA KRAJA: Još jedan pokušaj jeftinog prikupljanja političkih poena (VIDEO)

04. 10. 2025. u 17:49

NAJAVLjENI protest 1. novembra u Novom Sadu, kojim će blokaderi „obeležiti“ godišnjicu pada nadstrešnice u kojoj je život izgubilo 16 osoba, biće ništa drugo do politički miting i još jedan pokušaj jeftinog prikupljanja političkih poena.

СРАМОТА КОЈОЈ НЕМА КРАЈА: Још један покушај јефтиног прикупљања политичких поена (ВИДЕО)

Na tom skupu neće biti porodice stradalih, niti onih koji iskreno žale. Neće biti pijeteta ni dostojanstvenog sećanja već samo još jedan u nizu praznih skupova ispunjenih porukama mržnje i nasilja, usmerenih prema sopstvenoj državi i sopstvenom narodu.

