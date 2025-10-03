Politika

ELEGANTNO PRIVOĐENJE “STUDENTSKE ELITE”: Ovako se nemačka policija obračunava sa demonstrantima (VIDEO)

В. Н.

03. 10. 2025. u 09:01

NEMAČKA policija žestoko se sinoć obračunala sa demonstrantima.

ЕЛЕГАНТНО ПРИВОЂЕЊЕ "СТУДЕНТСКЕ ЕЛИТЕ": Овако се немачка полиција обрачунава са демонстрантима (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama može se videti kako dvojica policajaca vuku demonstrntkinju.

Pri tom joj jedan od njih drži glavu vraćenu skroz unazad.

