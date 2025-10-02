Politika

U MIONICI KRENULO PRIKUPLJANJE POTPISA: Građani u čekaju u redovima kako bi pružili podršku Vučiću i SNS-u (FOTO/VIDEO)

В.Н.

02. 10. 2025. u 16:41

PRIKUPLjANjE potpisa za podršku Srpske napredne stranke (SNS) i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, počelo je danas u Mionici.

У МИОНИЦИ КРЕНУЛО ПРИКУПЉАЊЕ ПОТПИСА: Грађани у чекају у редовима како би пружили подршку Вучићу и СНС-у (ФОТО/ВИДЕО)

Novosti

Ispred prostorija stranke stvorili su se redovi.

Građani su u velikom broju došli da svojim potpisom podrže SNS i predsednika Vučića.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Novosti Google News
Komentari (17)

