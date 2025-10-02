NOVI RAT MEĐU BLOKADERIMA: Boško protiv Miloša Francuza

BLOKADERI Miloš Jovanović i Boško Obradović zaratili su na društvenim mrežama.

Foto: Printskrin

- Očekivano: kad se studenti, opozicija i građani u Mionici ujedinjuju da izađu na lokalne izbore na jednoj listi, Miloš Jovanović poziva na bojkot. Tako je izlazio na izbore kad je opozicija bojkotovala 2020, a bojkotovao kad je trebalo pobediti SNS u BG i drugim gradovima 2023 - napisao je Obradović na Iksu.

