"BLOKADERI OPET PUCALI U PRAZNO" Brnabić: U Evropi više nema dovoljno interesovanja, bez obzira na svo pumpanje (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da "u Evropi više nema dovoljno interesovanja za blokadere, bez obzira na svo pumpanje".

- Što se tiče Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, u ovim izuzetno teškim globalnim okolnostima, ne deluje mi da je preveliko interesovanje za raspravu o situaciji u Srbiji. Mislim da su tu blokaderi opet pucali, ali promašili ili su pucali u prazno. Koliko sam videla jutros, za tu raspravu se prijavilo samo 18 govornika, od čega je sedam iz Srbije. Mislim da do sada svi imaju sve relevantne informacije, mislim da je dobro poznato šta se dešava u Srbiji, šta se dešavalo prethodnih 10 meseci. Mislim da smo svi zajedno uspeli, a ponajviše blokaderi sami, da pobijemo laži i manipulacije o mirnim protestima i nenasilnim demonstracijama, u kojima neki mladi ljudi samo žele pravdu. Sami su, posebno tokom avgusta, pokazali da su ti protesti sve, osim nenasilni. Pokazali su nemile scene koje ne mogu da opravdaju čak ni oni koji ih najviše podržavaju iz Evropske unije. Kada palite prostorije političkih stranaka samo zato što se ne slažete sa stavom, mišljenjem, vizijom, programima tih stranaka, kada pokušavate da zapalite neke ljude u tim prostorijama, kada to ne uradite jednom, nego više puta u više gradova, kada krenete da odlazite funkcionerima ispred kuća, gde žive njihove porodice, da terorišete čitave porodice, malu decu, onda ste rekli zaista sve o sebi - rekla je Brnabić.

Ona je navela da nema potrebe da se previše priča o tome.

- Možemo, kao što sam ja jednom prilikom uradila, na sastanku sa ambasadorima Kvinte, da pustimo samo video kako izgledaju ti blokaderski protesti i ta slika govori više od hiljadu reči. Svima je sve jasno. Očigledno ni nema više preteranog interesovanja, bez obzira na svo pumpanje, koje oni pokazuju - zaključuje predsednica parlamenta.