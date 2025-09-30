"UPUTIO SAM APEL VUČEVIĆU, ODMAH SAM ZNAO DA ĆE GENERAL PAVKOVIĆ DOĆI U SRBIJU“ Heroj sa Košara se zahvalio u ime veterana lideru SNS

DARKO Anđelković heroj sa Košara, koji je sa 20 godina otišao u najvažniju bitku u novijoj srpskoj istoriji, zahvalio se u specijalu "Dobro došao, generale", na Informer televiziji, lideru SNS Milošu Vučeviću na angažmanu da se general Nebojša Pavković vrati u otadžbinu.

Foto: Skrinšot Informer tv

-Kada pričamo o generalu Pavkoviću i borbi, gospodin Miloš Vučević je bio skroman, kada nije hteo da se pohvali time. Ja moram da mu se u ime veterana i porodice Pavković zahvalim- rekao je Anđelković.

On je naglasio da je njegov prvi apel za dovođenje generala u Srbiju poslat Milošu Vučeviću.

-Veoma brzo sam dobio odgovor. Istog dana se sednica zakazala i krenula je borba za generala. Ja sam odmah znao da će general doći u Srbiju. Stvarno sam vam zahvalan, naravno i predsedniku. Drago mi je da je naš general ugledao sunce Srbije.

Nadam se da će poživeti još dugo, da nam ispriča neispričano- zaključio je heroj sa Košara.

(Dnevnik)