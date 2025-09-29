Politika

SASTANAK ZAKAZAN U 10 SATI: Vučić sutra prima ambasadorku Danske Pernil Daler Kardel

29. 09. 2025. u 18:40

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra ambasadorku Kraljevine Danske Pernil Daler Kardel.

Vučić će ambasadorku primiti u 10.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata, saopštila je pres služba predsednika.

