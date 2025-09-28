UVEK UZ SVOJ NAROD, UZ BUDUĆNOST Vučević, Mesarović, Gojković i Mićin pružili podršku građanima protiv blokada na tri lokacije u Novom sadu
U Novom Sadu, na tri lokacije, održana je šetnja građana protiv blokada.
Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević, potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, kao i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković pridružili su se šetnji građana protiv blokada kako bi im pružili podršku.
Žitelji Sajlova i Slane bare pozdravljaju državno rukovodstvo, a atmosfera je pozitivna.
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)