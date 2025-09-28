Politika

UVEK UZ SVOJ NAROD, UZ BUDUĆNOST Vučević, Mesarović, Gojković i Mićin pružili podršku građanima protiv blokada na tri lokacije u Novom sadu

Новости онлине

28. 09. 2025. u 19:12

U Novom Sadu, na tri lokacije, održana je šetnja građana protiv blokada.

УВЕК УЗ СВОЈ НАРОД, УЗ БУДУЋНОСТ Вучевић, Месаровић, Гојковић и Мићин пружили подршку грађанима против блокада на три локације у Новом саду

Foto: Instagram Printksrin

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević, potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, kao i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković pridružili su se šetnji građana protiv blokada kako bi im pružili podršku.

Žitelji Sajlova i Slane bare pozdravljaju državno rukovodstvo, a atmosfera je pozitivna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

