Politika

NA SKUPU SLOBODNIH GRAĐANA PROTIV BLOKADA BILO 157.000 LJUDI Oglasili se iz MUP-a: Blokadera na 22 lokacije bilo svega 4.000

Новости онлине

28. 09. 2025. u 19:01

VLADAN Radosavljević, pomoćnik direktora policije, obratio se večeras nakon masovnih okupljanja širom Srbije.

НА СКУПУ СЛОБОДНИХ ГРАЂАНА ПРОТИВ БЛОКАДА БИЛО 157.000 ЉУДИ Огласили се из МУП-а: Блокадера на 22 локације било свега 4.000

Foto: TV Informer Printksrin

- U cilju pripreme da sva javna okupljanja prođu u najboljem redu i bez narušavanja javnog reda i mira, policija je preduzela niz preventivnih mera i na osnovu bezbednosne procene i zahteva rukovodilaca područnih policijskih uprava planirala je mere iz svoje nadležnosti.

- U organizaciji Centra za društvenu stabilnost na 167 lokacija održana su prijavljena javna okupljanja pod nazivom "Građani protiv blokada" na kojima je, prema izveštajima rukovodilaca sa terena, prisustvovalo oko 157.000 građana. Istovremeno su održana i druga javna okupljanja koja nisu prijavljena na 22 lokacije na kojima je, prema izveštajima, prisustvovalo oko 4.000 građana. Znači, ponavljam, na skupovima Centra za društvenu stabilnost na 167 lokacija prisustvovalo je 157.000 građana, a na drugim javnim okupljanjima na 22 lokacije oko 4.000 građana.

- Na svim javnim okupljanjima nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, ali je došlo do pojedinačnih incidenata na nekoliko lokacija, gde je dovedeno ukupno pet lica, a u Bogatiću smo imali i dva povređena politička službenika. Na svim javnim okupljanjima nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, ali je došlo do pojedinačnih incidenata na nekoliko lokacija, gde je dovedeno ukupno pet lica, a u Bogatiću smo imali i dva povređena politička službenika.

- Blagovremenom postavkom kordona policije sprečili smo konfliktne situacije na nekoliko lokacija i policija će i dalje u saradnji sa nadležnim organima i institucijama preduzeti sve mere i radnje u svojoj nadležnosti u cilju održavanja stabilnog javnog reda i mira, a građane molimo da se uzdrže od remećenja javnog reda i mira - poručio je Radosavljević.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RAZIGRANI MILAN DOČEKUJE ŠAMPIONA: Derbi večeri koji već sada može odrediti tok trke za Skudeto

RAZIGRANI MILAN DOČEKUJE ŠAMPIONA: Derbi večeri koji već sada može odrediti tok trke za Skudeto