"KADA GOD JE TEŠKO DRŽAVI, RTS JE BIO PROTIV DRŽAVE" Vučić: Nedopustivo da se deca zloupotrebljavaju, nije prvi put da se to dešava

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će ispred RTS-a biti veliki skup građana koji se protive blokadama jer građani žele da izraze svoje nezadovoljstvo njihovim neprofesionalnim izveštavanjem.

Novosti

Vučić je, tokom šetnje u Obrenovcu, u okviru skupova građana protiv blokada, rekao da će se mnogo više ljudi okupiti ispred RTS-a nego što je to slučaj sa Obrenovcem gde je prisutno, prema informacijama predsednika te opštine, oko 6.000 ljudi.

- Kod RTS-a će biti mnogo veće okupljanje - naveo je Vučić.

Na pitanje novinara zašto je to tako, Vučić je kazao da ne može da kaže da je ta televizija apsolutno nepristojno blokaderska, antidržavna, jer to ne bi bilo fer, ali da ipak smatra da su određene stvari nedopustive.

- Mslim da su neke stvari nedopustive. Ono što je važno jeste da ne smeju da se zloupotrebljavaju deca, kod njih se to dešava i nije prvi put. Drugo građani biraju i imaju to pravo da izaberu da će da plaćaju profesionalizam. Kada god je teško državi, RTS je bio protiv države - kazao je Vučić.

Na pitanje šta misli zašto je emisija u kojoj su zloupotrebljena deca da "pumpaju" puštena pred današnje skupove građana protiv blokada, Vučić je kazao da se deca ne smeju zloupotrebljavati, a da je sa "pumpanjem" gotovo.

- U celoj Srbiji će ih biti oko 3.500. Pumpaju sve vreme, ali gotovo je, sada moramo ovu energiju i raspoloženje naroda da usmerimo ka boljitku Srbije. Sada je sve do nas, ništa nije do njih - kazao je Vučić.

U dečjoj emisiji "Važne stvari" na RTS voditelj je malog dečaka pitao o protestima i blokadama, a taj snimak kasnije je objavljen na društvenim mrežama i u pojedinim medijima.

Opozicioni mediji i pojedine opozicione stranke sa odobravanjem su komentarisali snimak na kojem se dečaku postavljaju pitanje političke sadržine.