Politika

BLOKADERI HOĆE DA UBIJU SLOBODNE GRAĐANE U BOGATIĆU!

В.Н.

28. 09. 2025. u 17:04

U BOGATIĆU slobodni građani koji su izašli na skup protiv blokada trpe teror blokadera kojk bukvalno hoće da ih ubiju!

БЛОКАДЕРИ ХОЋЕ ДА УБИЈУ СЛОБОДНЕ ГРАЂАНЕ У БОГАТИЋУ!

Novosti

Pored vređanja, blokaderi na njih bacaju kamenje.

Uskoro opširnije

