BLOKADERI HOĆE DA UBIJU SLOBODNE GRAĐANE U BOGATIĆU!
U BOGATIĆU slobodni građani koji su izašli na skup protiv blokada trpe teror blokadera kojk bukvalno hoće da ih ubiju!
Pored vređanja, blokaderi na njih bacaju kamenje.
Uskoro opširnije
"POGLEDAJ SINE OVE LEPOTE, SLUŠAJ ZVONA KAKO BRUJE..." Vasić podelio emotivnu sliku sa krštenja sina u Gračanici - "Ostvario Bog mi san..."
GLUMAC Milan Vasić juče je u manastiru Gračanica krstio sina Despota.
28. 09. 2025. u 12:35
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)