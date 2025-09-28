MOĆNO: Veliki broj slobodnih građana preko Brankovog ide ispred RTS-a (VIDEO)
VELIKI broj slobodnih građana zajedno je krenuo pred Radio televiziju Srbije.
Moćan prizor zabeležen je na Brankovom mostu gde su oni prošli zajedno.
Pogledajte taj prizor:
Podsetimo, širom Srbije večeras se održavaju skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta.
Sve detalje okupljanja širom naše zemlje pratite u blogu uživo KLIKOM OVDE!
"POGLEDAJ SINE OVE LEPOTE, SLUŠAJ ZVONA KAKO BRUJE..." Vasić podelio emotivnu sliku sa krštenja sina u Gračanici - "Ostvario Bog mi san..."
GLUMAC Milan Vasić juče je u manastiru Gračanica krstio sina Despota.
28. 09. 2025. u 12:35
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)