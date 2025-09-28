Politika

MOĆNO: Veliki broj slobodnih građana preko Brankovog ide ispred RTS-a (VIDEO)

В.Н.

28. 09. 2025. u 16:58

VELIKI broj slobodnih građana zajedno je krenuo pred Radio televiziju Srbije.

Moćan prizor zabeležen je na Brankovom mostu gde su oni prošli zajedno. 

Pogledajte taj prizor: 

Podsetimo, širom Srbije večeras se održavaju skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta.

