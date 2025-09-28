NOVI SKANDAL BLOKADERA! Ponižavali našu opersku pevačicu Natašu Tasić zato što je Romkinja!
BLOKADERI su u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu maltretirali i ponižavali našu opersku pevačicu Natašu Tasić zato što je Romkinja!
Nataše Tasić obratila se rukovodstvu Srpskog narodnog pozorišta nakon onoga što je preživela.
Погледајте њено писмо:
Povodom novog skandala blokadera oglasila se i Nacionalna asocijacija romskih novinara:
"Nacionalna Asocijacija ROmskih Novinara apeluje na: rukovodstvo ,,Srpskog Narodnog pozorišta" i direktorku Opere Draganu Radaković da hitno i odgovorno reaguju,
institucije sistema da zaštite bezbednost i profesionalni integritet Nataše Tasić Knežević,
medije i javnost da prestanu da podgrevaju atmosferu linča i da shvate ozbiljnost posledica govora mržnje.
Radno mesto mora biti sigurno za svakog zaposlenog. Svaka vrsta diskriminacije, uznemiravanja i nacionalnog targetiranja je protivzakonita, nemoralna i duboko štetna za multikulturalno društvo kojem težimo" navedeno je na njihovom zvaničnom nalogu na Fejsbuku.
