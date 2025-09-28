Politika

NOVI SKANDAL BLOKADERA! Ponižavali našu opersku pevačicu Natašu Tasić zato što je Romkinja!

BLOKADERI su u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu maltretirali i ponižavali našu opersku pevačicu Natašu Tasić zato što je Romkinja!

НОВИ СКАНДАЛ БЛОКАДЕРА! Понижавали нашу оперску певачицу Наташу Тасић зато што је Ромкиња!

Nataše Tasić obratila se rukovodstvu Srpskog narodnog pozorišta nakon onoga što je preživela.

Погледајте њено писмо:

Povodom novog skandala blokadera oglasila se i Nacionalna asocijacija romskih novinara:

"Nacionalna Asocijacija ROmskih Novinara apeluje na: rukovodstvo ,,Srpskog Narodnog pozorišta" i direktorku Opere Draganu Radaković da hitno i odgovorno reaguju,
institucije sistema da zaštite bezbednost i profesionalni integritet Nataše Tasić Knežević,
medije i javnost da prestanu da podgrevaju atmosferu linča i da shvate ozbiljnost posledica govora mržnje.

Radno mesto mora biti sigurno za svakog zaposlenog. Svaka vrsta diskriminacije, uznemiravanja i nacionalnog targetiranja je protivzakonita, nemoralna i duboko štetna za multikulturalno društvo kojem težimo" navedeno je na njihovom zvaničnom nalogu na Fejsbuku. 


 

