NOVI SKANDAL BLOKADERA! Ponižavali našu opersku pevačicu Natašu Tasić zato što je Romkinja!

BLOKADERI su u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu maltretirali i ponižavali našu opersku pevačicu Natašu Tasić zato što je Romkinja!

Foto: Sarics

Nataše Tasić obratila se rukovodstvu Srpskog narodnog pozorišta nakon onoga što je preživela.

Погледајте њено писмо: Foto: Printskrin Foto: Printskrin

Povodom novog skandala blokadera oglasila se i Nacionalna asocijacija romskih novinara:

"Nacionalna Asocijacija ROmskih Novinara apeluje na: rukovodstvo ,,Srpskog Narodnog pozorišta" i direktorku Opere Draganu Radaković da hitno i odgovorno reaguju,

institucije sistema da zaštite bezbednost i profesionalni integritet Nataše Tasić Knežević,

medije i javnost da prestanu da podgrevaju atmosferu linča i da shvate ozbiljnost posledica govora mržnje.

Radno mesto mora biti sigurno za svakog zaposlenog. Svaka vrsta diskriminacije, uznemiravanja i nacionalnog targetiranja je protivzakonita, nemoralna i duboko štetna za multikulturalno društvo kojem težimo" navedeno je na njihovom zvaničnom nalogu na Fejsbuku.