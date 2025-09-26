"PRIŠTINA JE POSEBNO NERVOZNA, RAZUMLJIVO!" Vučić o lažima tzv. Kosova o srpskim dronovima - Ništa im nije ovde išlo kako su hteli!

ODGOVARAJUĆI na pitanja novinara nakon niza sastanaka danas u Njujorku, Vučić se dotakao i laži Prištine o tome da su na severu Kosova i Metohije primećeni srpski dronovi, što je danas ranije demantovao i KFOR.

- Priština je posebno nervozna, meni su ti razlozi razumljivi. Ništa im nije ovde išlo kako su hteli. Oni su ljudi uspeli da prodaju trik kako se ona videla sa Trampom, a Vučić nije. Tu priču ne bi ni moj Vukan progutao. Svaki od šefova delagacija dobio je poziv za prijem kod Trampa. To vam je, kako sam 6 puta prisustvovao, dođete, čekate 3 sata, oni vas uvedu 3 sata, čekaju vas Tramp i prva dama da se uslikate, povede sa njima 40 sekundi i odete odatle i još sat vremna da odete. Tog dana imao sam mnogo bilaterala koje su se ticale sankcija NIS-u i mnogih bilaterala, pa nisam mogao da prisustvujem. Koliko jadni morate da budete, Albanci znaju da to nije istina. Njujork je srce njihove snage i zato i jesu ljuti na svoje rukovodstvo. Ljuti su jer su videli da smo jedini uz Lavrova imali bilateralu sa Rubijom, prava bilaterala sa celom delegacijom. Videli su na kom nivou smo primljeni od evropskim delegacija, a na kom oni. Nisu dobili nijedan ozbiljan prijem, iako su se trudili da dođu do Gutereša i svih. Ljudi razumeju i vide šta je to što se zbiva, ko su krvci za stanje tenzija i napad na srpske ljude. Moramo još mnogo da se borimo - rekao je predsednik Vučić.

