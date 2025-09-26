Politika

KFOR DEMANTOVAO SVEČLJINE LAŽI O NAVODNIM SRPSKIM DRONOVIMA: Oglasio se Petković - Sigurno je gledao veličanstvenu vojnu paradu u Beogradu

Marija Stevanović

26. 09. 2025. u 18:02

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je KFOR razobličio i demantovao, kako je istakao, drske laži ministra unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija Dželjalja Svečlje o navodnim letovima srpskih dronova iznad AP Kosovo i Metohija.

КФОР ДЕМАНТОВАО СВЕЧЉИНЕ ЛАЖИ О НАВОДНИМ СРПСКИМ ДРОНОВИМА: Огласио се Петковић - Сигурно је гледао величанствену војну параду у Београду

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

„Drske Svečljine laži danas je razobličio i demantovao KFOR u objavi da nije postojalo nikakvo kršenje propisa od strane Beograda. Sigurno je Svečlja gledao veličanstvenu vojnu paradu u Beogradu, zbog čega mu se u glavi sve izmešalo da je počeo da izmišlja i o srpskim dronovima", naveo je Petković u objavi na mreži X.

KFOR je ranije danas saopštio da nije identifikovao nikakva kršenja pravila o bezbednosti dronovima na Kosovu i Metohiji.

„Nismo identifikovali nikakve prekršaje dronovima koji bi mogli uticati na bezbednost na Kosovu. Komandant KFOR-a ima ovlašćenja nad vazdušnim prostorom Kosova, prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, tako da KFOR redovno prati vazdušni prostor Kosova, svim sredstvima i resursima kojima raspolaže", navedeno je u odgovoru KFOR-a za medije.

Prethodno su ministar unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Dželjalj Svečlja i direktor tzv. kosovske policije Gazmend Hodža izneli tvrdnju da je u poslednje vreme bilo slučajeva letova dronova na severu KiM, za koje se, kako su naveli, sumnja da dolaze iz centralne Srbije i dodali da su o tome obavestili KFOR.
 

