KFOR DEMANTOVAO SVEČLJINE LAŽI O NAVODNIM SRPSKIM DRONOVIMA: Oglasio se Petković - Sigurno je gledao veličanstvenu vojnu paradu u Beogradu

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je KFOR razobličio i demantovao, kako je istakao, drske laži ministra unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija Dželjalja Svečlje o navodnim letovima srpskih dronova iznad AP Kosovo i Metohija.

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

„Drske Svečljine laži danas je razobličio i demantovao KFOR u objavi da nije postojalo nikakvo kršenje propisa od strane Beograda. Sigurno je Svečlja gledao veličanstvenu vojnu paradu u Beogradu, zbog čega mu se u glavi sve izmešalo da je počeo da izmišlja i o srpskim dronovima", naveo je Petković u objavi na mreži X.

KFOR itself exposed Svecla’s blatant lies today, confirming there was no violation of regulations by Belgrade. Likely dazzled by the magnificent military parade in Belgrade, Svecla got so confused he even started inventing stories about Serbian drones.https://t.co/1U62ShAriq — Petar Petković (@PetkovicPetar) September 26, 2025

KFOR je ranije danas saopštio da nije identifikovao nikakva kršenja pravila o bezbednosti dronovima na Kosovu i Metohiji.

„Nismo identifikovali nikakve prekršaje dronovima koji bi mogli uticati na bezbednost na Kosovu. Komandant KFOR-a ima ovlašćenja nad vazdušnim prostorom Kosova, prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, tako da KFOR redovno prati vazdušni prostor Kosova, svim sredstvima i resursima kojima raspolaže", navedeno je u odgovoru KFOR-a za medije.

Prethodno su ministar unutrašnjih poslova privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Dželjalj Svečlja i direktor tzv. kosovske policije Gazmend Hodža izneli tvrdnju da je u poslednje vreme bilo slučajeva letova dronova na severu KiM, za koje se, kako su naveli, sumnja da dolaze iz centralne Srbije i dodali da su o tome obavestili KFOR.

