"PRAVDA JE ZADOVOLJENA, PRAVA MOG DETETA SU ZAŠTIĆENA" Alimentacioni fond samohranoj majci Jeleni pružio sigurnost (VIDEO)

JELENA Đokić sa Palilule, samohrana je majka i jedna od onih žena koje su jedva ili nikako dobijale alimentaciju za zajedničko dete sa bivšim partnerom.

Jelenin život, do osnivanja alimentacionog fonda, bio je pun straha, neizvesnostii. Za osam godina dobila je svega sedam alimentacija što svakako nije dovoljno za potrebe deteta.

Sada, kada je Alimentacioni fond nastao, i kada je počela iz njega da dobije ono što joj sleduje, napokon je "prodisala". Može da pruži sve detetu, a oseća se napokon - bezbedno. To joj je omogućila država Srbija.

Otvoreno je ispričala kako joj izgleda život bez podrške partnera, ali i čega se sve on dosećao samo da ne plati izdržavanje svog deteta.

- Ja sam samohrana majka već osam godina. Ćerka ide na folklor već pet godina, voli da ide naravno svuda kao i sva deca. To sve košta. Od bivšeg partnera pomoć nisam imala od samog početka. Uvek je tu bilo nekih natezanja. Imam za osam godina ukupno isplaćenih sedam alimentacija. Sada smo dobili tu prvu isplatu iz alimentacionog fonda i osećamo se sigurnije. gde god je radio, gledao je da bude neprijavljen - rekla je ona i dodala čega se sve bivši partner dosećao samo da izbegne svoju obavezu prema detetu.

- Čim se prijavi i krenu da mu skidaju alimentaciju, on je odmah davao otkaz i krivio mene kako zbog mene ne može da podigne kredit, da ne može da funkcioniše normalno. I onda je menjao posao.

Agonija je trajala sve dok predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije najavio, a potom i sproveo u delo Alimentacioni fond za žene čiji bivši supružnici neće da plaćaju alimentaciju.

- To bilo na TV-u, znači svi živi su me zvali da mi kažu da podnesem taj zahtev. Možda sam podnela u julu, već u avgustu su me zvali za prvu isplatu. Mogu da kažem da je pravda zadovoljena i da su prava mog deteta zaštićena - kaže ona.

Podsetimo, prva isplata iz Alimentacionog fonda urađena je 28. avgusta. Predlog Zakona o alimentacionom fondu usvojen je na osnovu predloga predsednika Srbije Aleksandra Vučića.