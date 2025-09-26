Politika

"BORISLAVE, SIĐI SA KANABEA HDZ, ČITAJ MALO": Stefanović odgovorio Pilji, a onda ga ona postavila na mesto

В. Н.

26. 09. 2025. u 11:01

BORKO Stefanović, zamenik predsednika Stranke slobode i pravde, odgovorio je članici Predsedništva Srpske napredne stranke Biljani Pantić Pilji, ali ga je ona ubrzo nakon toga postavila na mesto.

БОРИСЛАВЕ, СИЂИ СА КАНАБЕА ХДЗ, ЧИТАЈ МАЛО: Стефановић одговорио Пиљи, а онда га она поставила на место

Foto: Printskrin/Instagram/biljana_pantic_pilja

- Borislave, edukuj se. Em glup, em bezobrazan, kakva kombinacija. Berset, Generalni sekretar Saveta Evrope. Alen Berset. Ako nećeš da čitaš, neka te posavetuju članovi delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope iz tvoje stranke.

Siđi sa kanabea HDZ-a, čitaj malo. Smeta ti prezime Pilja? Smeta i Piculi i Bratulici, isti ste. Pilje su proterane u Oluji 1995. godine, sa tim se ponose tvoji drugari iz HDZ-a Borislave - objavila je Pantić Pilja na Instagramu.
 

Stefanović odgovorio Pantić Pilji

Stefanović je na mreži X naveo da "Bilja Pilja opet nešto laže i smatra".

- Prvo, Biljo, nije “Šrider” nego Šider, austrijski poslanik Evropskog parlamenta. 
Drugo, nije “Berset” nego Besent, američki ministar finasija (koji, ponovo, nije imao sastanak sa tvojim gazdom). Nije Bečka Opera, već Muzikferajn. Znam da ste neznalice, lažovi, nepismena i koruptivna banda, ali kad već vređate, budite bar precizni uz pomoć Vikipedije i veštačke inteligencije (u nedostatku druge). Jadne pošalice sa mojim imenom se i očekuju od nekog ko se zove Bilja Pilja - navodi Stefanović u objavi.

