"BEZ ZDRAVE NACIJE NEMA JAKE DRŽAVE" Lidija iz Beograda: To što plate u zdravstvu rastu, znak da država misli o nama (VIDEO)

В. Н.

26. 09. 2025. u 08:42

LIDIJA Kruškonja iz Rakovice, po zanimanju glavna sestra, ističe da se na konkretnim primerima vidi da država misli o zdravstvenim radnicima.

БЕЗ ЗДРАВЕ НАЦИЈЕ НЕМА ЈАКЕ ДРЖАВЕ Лидија из Београда: То што плате у здравству расту, знак да држава мисли о нама (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Mi bez zdrave nacije ne možemo da imamo ni jaku državu. Zdravstveni radnici su tu od rođenja deteta do smrti osobe. Tako da nagrada za taj trud i za sve to što jedan zdravstveni radnik na radnom mestu u toku dana doživi, preživi, između ostalog, i povećanje plata - kaže Lidija.

- Četrdeset godina se bavim strukom, u zdravstvu sam. Nikada ne trebamo zaboraviti da je zdravstvo u stvari jedna armija belih mantila. Kada je Kovid-19 harao svetom, imamo naših zdravstvenih radnika koji su dali živote u toj epidemiji, braneći život pacijenta. To što su plate u zdravstvu u kontinuiranom rastu, to je znak da država misli o nama. To daje nama podstrek i svim zdravstvenim radnicima da idu još bolje napred i da još više daju sebe u obavljanju svoje dužnosti prema pacijentima - završava Lidija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Video Lidije Kruškonje podelio je na svom Instagram profilu predsednik Aleksandar Vučić.

- Bez zdrave nacije nema jake države - poručuje predsednik.

