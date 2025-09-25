KAKAV FIJASKO! Lažni Kurtijev gradonačelnik Atić u Kosovskoj Mitrovici skupio jedva par desetina simpatizera na predizbornom skupu (FOTO)

Na svečanoj ceremoniji u pariskom Teatru Šatele, Zlatna lopta pripala je Usmanu Dembeleu. Njegov glavni konkurent, Lamin Jamal, morao je da se zadovolji nagradom za najboljeg mladog igrača, dok je treće mesto pripalo Vitinji. Za najboljeg trenera proglašen je Luis Enrike, a najviše priznanja prikupili su fudbaleri Pari Sen Žermena, koji je istovremeno proglašen za najbolji klub na svetu. Pored brojnih zvanica iz sveta fudbala, na poziv UEFA spektaklu u Parizu prisustvovao je i selektor naše reprezentacije Dragan Stojković.