KAKAV FIJASKO! Lažni Kurtijev gradonačelnik Atić u Kosovskoj Mitrovici skupio jedva par desetina simpatizera na predizbornom skupu (FOTO)
LAŽNI Kurtijev gradonačelnik Erden Atić danas je u Kosovskoj Mitrovici skupio jedva par desetina simpatizera na predizbornom skupu!
Ovu “masu” Atić je popunio radnicima opštine, policajcima i kandidatima za odbornike…
Tako će Atić postati neslavni rekorder koji je bio na čelu opštine sa par procenata glasova, a sada ima još manje glasača!
