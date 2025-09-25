Politika

KAKAV FIJASKO! Lažni Kurtijev gradonačelnik Atić u Kosovskoj Mitrovici skupio jedva par desetina simpatizera na predizbornom skupu (FOTO)

В.Н.

25. 09. 2025. u 18:12

LAŽNI Kurtijev gradonačelnik Erden Atić danas je u Kosovskoj Mitrovici skupio jedva par desetina simpatizera na predizbornom skupu!

КАКАВ ФИЈАСКО! Лажни Куртијев градоначелник Атић у Косовској Митровици скупио једва пар десетина симпатизера на предизборном скупу (ФОТО)

Foto: Novosti

Ovu “masu” Atić je popunio radnicima opštine, policajcima i kandidatima za odbornike… 

Foto: Novosti

Tako će Atić postati neslavni rekorder koji je bio na čelu opštine sa par procenata glasova, a sada ima još manje glasača!

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro
Društvo

0 2

KAMERA KOJA I DALjE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

Nova Huavei Pura 80 serija konačno donosi ono što su korisnici najviše čekali – potpuni pristup svim aplikacijama. YouTube, Facebook, Instagram, Netflix, Gmail i sve popularne bankarske aplikacije sada su dostupne zahvaljujući AppGallery prodavnici aplikacija, a korisnicima pružaju iskustvo bez ograničenja.

22. 09. 2025. u 16:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta

ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta