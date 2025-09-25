"AKO BI SE ON PITAO NI SRBA NE BI BILO NA KiM" Petković odgovorio Parandiloviću: Blokader koga Kurti podržava polazi od sebe

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković odgovorio je na najnoviju izjavu predsednika NLS Miloša Parandilovića da Srpska lista po Vučićevom nalogu svakodnevno maltretira ljude sa KiM "koji misle slobodno".

- Ako bi se Parandilović pitao ni Srba ne bi bilo na KiM. Takva bezočna laž koju je izgovorio, služi kao pokriće za Parandilovićevu podršku Kurtijevom kandidatu Hetemiju za gradonačelnika u Leposaviću. Blokader koga Kurti podržava polazi od sebe, kada izmišlja nekakve nepostojeće dogovore! Sreća je pa nikada neće doći na vlast da pravi paktove sa Kurtijem! - rekao je Petković na društvenoj mreži Iks.

Ako bi se Parandilović pitao ni Srba ne bi bilo na KiM. Takva bezočna laž koju je izgovorio, služi kao pokriće za Parandilovićevu podršku Kurtijevom kandidatu Hetemiju za gradonačelnika u Leposaviću. 1/2 pic.twitter.com/hMBSiWrTr7 — Petar Petković (@PetkovicPetar) September 25, 2025

Podsetimo, predsednik stranke Novo lice Srbije (NLS) Miloš Parandilović izjavio je da Srbi na Kosovu žive "u uslovima gde Srpska lista i Kurtijeva policija po Vučićevom nalogu svakodnevno maltretiraju ljude koji misle slobodno, što se sada više vidi jer predstoje lokalni izbori u mestima gde Srbi čine većinu".

