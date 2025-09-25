"AKO BI SE ON PITAO NI SRBA NE BI BILO NA KiM" Petković odgovorio Parandiloviću: Blokader koga Kurti podržava polazi od sebe
DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković odgovorio je na najnoviju izjavu predsednika NLS Miloša Parandilovića da Srpska lista po Vučićevom nalogu svakodnevno maltretira ljude sa KiM "koji misle slobodno".
- Ako bi se Parandilović pitao ni Srba ne bi bilo na KiM. Takva bezočna laž koju je izgovorio, služi kao pokriće za Parandilovićevu podršku Kurtijevom kandidatu Hetemiju za gradonačelnika u Leposaviću. Blokader koga Kurti podržava polazi od sebe, kada izmišlja nekakve nepostojeće dogovore! Sreća je pa nikada neće doći na vlast da pravi paktove sa Kurtijem! - rekao je Petković na društvenoj mreži Iks.
Podsetimo, predsednik stranke Novo lice Srbije (NLS) Miloš Parandilović izjavio je da Srbi na Kosovu žive "u uslovima gde Srpska lista i Kurtijeva policija po Vučićevom nalogu svakodnevno maltretiraju ljude koji misle slobodno, što se sada više vidi jer predstoje lokalni izbori u mestima gde Srbi čine većinu".
