"AKO BI SE ON PITAO NI SRBA NE BI BILO NA KiM" Petković odgovorio Parandiloviću: Blokader koga Kurti podržava polazi od sebe

В.Н.

25. 09. 2025. u 14:30

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković odgovorio je na najnoviju izjavu predsednika NLS Miloša Parandilovića da Srpska lista po Vučićevom nalogu svakodnevno maltretira ljude sa KiM "koji misle slobodno".

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

- Ako bi se Parandilović pitao ni Srba ne bi bilo na KiM. Takva bezočna laž koju je izgovorio, služi kao pokriće za Parandilovićevu podršku Kurtijevom kandidatu Hetemiju za gradonačelnika u Leposaviću. Blokader koga Kurti podržava polazi od sebe, kada izmišlja nekakve nepostojeće dogovore! Sreća je pa nikada neće doći na vlast da pravi paktove sa Kurtijem! - rekao je Petković na društvenoj mreži Iks.

Podsetimo, predsednik stranke Novo lice Srbije (NLS) Miloš Parandilović izjavio je da Srbi na Kosovu žive "u uslovima gde Srpska lista i Kurtijeva policija po Vučićevom nalogu svakodnevno maltretiraju ljude koji misle slobodno, što se sada više vidi jer predstoje lokalni izbori u mestima gde Srbi čine većinu".

