VUČIĆ IZ NJUJORKA: Nikome nećemo dozvoliti da ugrozi našu zemlju i slobodu!

24. 09. 2025. u 19:08

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na generalnoj debati svetskih lidera, u okviru 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da ne planiramo nikog da napadnemo, ali nećemo nikom dozvoliti da ugrozi našu zemlju i slobodu.

- Svi ste vi svedoci činjenici da već tri i po godine od početka sukoba u Ukrajini slušamo priče da mi, kao navodno ruska marioneta, ćemo sad napasti neki region. Naravno, to se nije desilo i neće. Jedina stvar koju nikada nismo čuli je izvinjenje onih koji šire takve laži i sigurno nećemo ni dobiti takva izvinjenja. Da ponovim, Srbija je slobodna, nezavisna i suverena zemlja koja donosi sopstvene odluke samostalno. Mi smo posvećeni evropskom putu, ne planiramo nikog da napadnemo, ali nećemo nikom dozvoliti da ugrozi našu zemlju i slobodu - rekao je Vučić.

