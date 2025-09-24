VUČIĆ IZ NJUJORKA: Nikome nećemo dozvoliti da ugrozi našu zemlju i slobodu!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na generalnoj debati svetskih lidera, u okviru 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da ne planiramo nikog da napadnemo, ali nećemo nikom dozvoliti da ugrozi našu zemlju i slobodu.
- Svi ste vi svedoci činjenici da već tri i po godine od početka sukoba u Ukrajini slušamo priče da mi, kao navodno ruska marioneta, ćemo sad napasti neki region. Naravno, to se nije desilo i neće. Jedina stvar koju nikada nismo čuli je izvinjenje onih koji šire takve laži i sigurno nećemo ni dobiti takva izvinjenja. Da ponovim, Srbija je slobodna, nezavisna i suverena zemlja koja donosi sopstvene odluke samostalno. Mi smo posvećeni evropskom putu, ne planiramo nikog da napadnemo, ali nećemo nikom dozvoliti da ugrozi našu zemlju i slobodu - rekao je Vučić.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
