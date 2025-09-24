"KIRK JE MUČKI STRELJAN, NEKI SE RADUJU" Vučić sa govornice u NJujorku: Danas prisustvujemo čudu neviđenom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se sa govornice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, gde je pomenuo brutalno ubistvo Čarlija Kirka.

Posebno zabrinjava činjenica da imamo najdublje i najteže podele unutar svakog društva, sa najčešće izrazito nasilnim incidentima.

- Svet je podeljen manje dubinskim, mnogo više emocionalnim razlikama - kazao je on.

Ističe da u svakom selu širom sveta, a posebno kod pripadnika navodne građanske elite, kada neko umre prirodnom smrću, a posebno bude ubijen, uvek je postojala empatija.

- Danas prisustvujemo čudu neviđenom - kazao je on i naveo primer Čarlija Kirka i onih koji se raduju njegovom ubistvu.

Ističe da je Kirk mučki streljan i da je streljan i posle smrti od strena istih onih koji su spremali politički teren za njegovo ubistvo.

- Ovakav odnos najviše razara svetsku zajednicu - rekao je on.