VUČIĆ ODRŽAO SNAŽAN GOVOR PRED GS UN U NJUJORKU: Na Kosovu i Metohiji srpska deca žive u atmosferi straha (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Vučić je, na početku, kazao da mu je velika čast da se obrati na 80. sednici GS UN u ime Srbije, te podsetio da smo osnivači UN, volimo mir i ponosni smo na svoju istoriju.

Pozvao se na pet osnovnih principa Srbije.

UN nisu relikvija iz prošlosti, već kompas za budućnost. Kazao je da male zemlje često moraju da zadrže dah i da čekaju šta će velike zemlje da urade, a to ne bi trebalo da bude slučaj. Vreme je da pokažemo da možemo da budemo inicijatori i garant saradnje, naveo je on.

- Naše angažovanje sa našim partnerima ne postavlja puku saglasnost - naveo je Vučić. Kazao je da je reciprocitet važan, kao i teritorijalni integritet i suverenitet.

Povelja UN ostaje jedini okvir koji nas može držati, naveo je.

Ponudio je da Beograd bude mesto dijaloga u svim sukobima širom sveta, te garantovao bezbednost potencijalnim učesnicima. Predsednik Srbije rekao je da je tokom 2024. godini izbio 61 oružani sukob u 36 zemalja, što je najviši broj za više od sedam decenija.

- Srbija veruje u pragmatičnu saradnju, pronalaženje zajedničkih imenitelja. Svet se suočava sa najvećim nasiljem od kraja Drugog svetskog rata. Širenje dezinformacija je podstaklo nepoverenje među zemljama. - izjavio je Vučić.

Posebno zabrinjava činjenica da imamo najdublje i najteže podele unutar svakog društva, sa najčešće izrazito nasilnim incidentima.

- Ko su vladari iz senke koji žele da upravljaju svetom?! Oni upravljaju svima nama jer su Bogom dani, kako sami kažu, elita, a ne narod. To su strašno opasne stvari. Svet je podeljen manje dubinskim, mnogo više emocionalnim razlikama. Ljudi širom sveta su nezadovoljni kako državama, tako i privredom, žele bolju budućnost za sebe i svoju porodicu. Najbolji način za to je saradnjom među nacijama. - kazao je on.

- Nekada je bar bio slučaj da ko god da umre u prirodnim uslovima, posebno ako neko umre u nesreći ili bude ubijen, najveći deo društva je osećao potrebu da izrazi saučešće, čak i oni koji nisu imali visoko mišljenje o toj osobi za njenog života. Danas prisustvujemo čudu neviđenom - kazao je on i naveo primer Čarlija Kirka i onih koji se raduju Kirkvom ubistvu.

Ističe da je Kirk mučki streljan i da je streljan i posle smrti od strene istih onih koji su spremali politički teren za njegovo (Kirkovo) ubistvo.

- On je brutalno ubijen samo zato što se njegove ideje nisu dopadale njegovom ubici. Ubili su ga oni isti koji su pripremali politički i medijski teren za njegovo ubistvo. Ovakav odnos najviše razara svetsku zajednicu. Ne budite iznenađeni što govorim o ovome više nego o velikim svetskim sukobima, jer upravo takav razvoj na najdublji i najjasniji način deli svetsku političku zajednicu više nego sukobi sa vidljivim akterima - rekao je on.

Istakao je da su Srbiji prijatelji i Palestina i Izrael, ali da nasilni demonstranti u Italiji nisu imali na misli Gazu.

- Jedina stvar koju su želeli je da spaljuju i da ruše ono što su Italijani sami gradili vekovima, zato što je popularno biti protiv vlasti i učestvovati u nekakvom nasilju. I kada je inače mirna italijanska premijerka te huligane nazvala silama džemija i bitangama, svi se pitamo kakva će biti sledeća faza i šta nas čeka u budućnosti. Proteklih meseci u Srbiji su napadi, protesti, napadi na ustavni poredak. Uprkos nasilju demonstranata, pokušali smo da nekako prihvatimo odgovornost i krivicu mene lično i nas koji vodimo državu. Ja sam želeo da slušam i da shvatim poruku ljudi na ulicama i zbog toga, kao i ovde, verujem da dijalog između zemalja i naroda nema alternativu. Ja nudim dijalog i bezuslovne razgovore na svaku moguću temu koja je važna za naše društvo, onima koji misle drugačije i siguran sam da u narednom periodu prebrodićemo sve teškoće iz proteklih meseci. Napredak što se tiče globalnih izazova je nejednak, finansijska situacija je sve lošija, manje države nemaju baš pristup mehanizmima i podršci koji su dostupni velikim zemljama - kazao je Vučić.

Klimatske promene nisu samo statistike za Balkan i Srbiju, to je realnost, imamo suše, poplave, energetsku nesigurnost, naveo je on.

- Održavanje ekonomskog rasta je izuzetno bitno, a ne fakultativno. Za nas partnerstva definišu ne hijerarhija nego obaveze. Mi smo mesto gde istok i zapad sarađuju po konkretnim projektima, kao što su čista energija i infrastruktura, digitalna transformacija. U vreme kada Ujedinjene nacije pokušavaju da šire poverenje na globalnom nivou, ti rezultati jačaju poverenje partnerstva kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu - rekao je on.

Istakao je da će Srbija biti postojan sagovornik pristipa jer su jedini put ka miru i stabilnosti i da nikome nećemo dozvoliti da ugrozi našu zemlju i našu slobodu.

Podsetio je na brutalnu NATO agresiju na SRJ.

- To je otvorilo pandorinu kutiju - kazao je on i ukazao na to da je od tada krenulo rušenje MJP i principa teritorijalnog integriteta.

- Kosovo i Metohija su neraskidivi deo Srbije. Za nas Srbe to nije samo teritorija, već kolevka naše duhovnosti i vekovnog postojanja - naveo je on.

Ukazao je i na svakodnevno uskraćivanje osnovnih ljudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji.

- Uvažene kolege, pored mnogih drugih država članica, posebno onih koje ne pripadaju među velike sile, Srbija želi da ukaže na važnost i na poštovanje fundamentalnih principa i pravila poveljnih nacija. Možda treba svejedno ponoviti ono na što smo se obavezali pre osam decenija, principi i pravila važe za sve države, male i velike, za sve političke sile. Sa osećajem dubokog ponosa, moja zemlja nastavlja da se obavezuje na stalnu implementaciju međunarodnih normi, bez obzira na činjenicu da se prema njoj ne postupa pravično. Više puta Srbija se obavezala da će poštovati suverenitet i teritorijalni integritet svih država članica. Posledice tih akcija, oni koji se smatraju nedodirljivim u to vreme, danas se osećaju isto tako. I ako mi poštujemo globalne sile, imali smo, mi i dalje poštujemo principe međunarodnog prava, uvereni smo da se moraju poštovati u svakoj situaciji bez izuzetka i selektivnosti. To može i naša upornost u definisanju međunarodnog prava. Srbija će nastaviti da se zalaže za te principe, jer je poštovanje tih prava jedini garant mira i stabilnosti. Ovom prilikom je najbolje da se ponovi da moja zemlja nikada neće zaboraviti svoju istoriju, svoj narod, svoje svetinje. Kosovo i Metohija su neodvojivi deo Srbije, glavni stup njenog identiteta, kulture i duhovne baštine. Za nas, Srbe, ne radi se samo o parčetu zemlje, to je kolevka naše duhovnosti i postojanja više vekova unazad. Mi se brinemo ne iz moralnih istorijskih razloga, već i ljudskih. Moram da savetujem, da vam govorim o dramatičnim okolnostima u kojima žive Srbi na Kosovu svakoga dana. Njima uskraćuju osnovna ljudska prava na život, slobodu kretanja, na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, pristup zaposlenju i imovini. Žive u izolaciji, osnovna hrana i lekovi, vladaju nesuglasice, deca rastu u neizvesnosti i strahu, njihova situacija nije samo lokalna, već dodiruje savest čitave međunarodne zajednice i predstavlja test spremnosti da pomaže bespomoćnima. Ukoliko se prihvati nasilje koje Srbi trpe, onda to nije dobro. Srbi doživljaju fizičke napade, zastrašivanje, nezakonite hapšenja, konfiskaciju imovine, jezička prava, prava na školovanje i na kulturno izražavanje su ograničena. Srbi su često diskriminisani, što im čini život težim, jer im uskraćuju osnovne usluge, oporezuju ih preko svake mere. Cilj je da se stvori pritisak, strah i samim tim da se promeni demografska slika i da se Srbi primoraju da pobegnu sa Kosovske Metohije. Samim tim, Srbija poziva međunarodnu zajednicu da preduzme konkretne mere da zaustavi nasilje kako bi se obezbedila bezbednost i prava svih naroda na Kosovskoj Metohiji. Nije dovoljna empatija, trebaju nam mehanizmi zaštite - kazao je Vučić.

Upozorio je na kapmpanju laži protiv Srbije i Republike Srspke.

- Bez obzira na stalna i otvorena kršenja rezolucije 1244, Srbija i dalje veruje u dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije. To nema alternative i to je jedini način da se dobije pravedno rešenje u skladu s međunarodnim pravom i poštovanjem međusobnih obaveza. Baš kao u prošlosti, moja zemlja nastaviće da se bori za mir, strpljivo, metodično i u dobroj veri. Broj tri. Balkan ne sme biti igralište za ambicije drugih, već za deljenje odgovornosti. Trideset godina posle rata stabilnost je postala najveća vrednost. Narodi Balkana zaslužuju pravo da oblikuju svoju budućnost bez međunarodnog mešanja, poštovanjem i saradnjom uvažene kolege, saradnja, dijalog, međusobno poverenje su glavne poluge međunarodnih odnosa i u regionu. Smatramo da bi naš region trebalo da gleda u budućnost, da nastavimo da radimo u korist svih građana i ekonomskih veza. Da parafraziram Indiru Gandi, ona je rekla ne možete se rukovati stisnutom pesnicom, Srbija daje svoju ruku u raširenu i posvećena je stabilnosti i bezbednosti svim onima koji imaju viziju zajedničke evropske budućnosti. Stabilnost našeg regiona je izuzetno bitna za nas, kao garant Dejtonskog sporazuma koji smo potpisali, uvek ćemo raditi u pravcu njegove pune implementacije, poštovanje prava sva tri konstitutivna naroda u BiH — Srba, Bošnjaka i Hrvata. Jednostrani akti i zloupotreba ovlašćenja suprotni su Dejtonskom sporazumu i ne dovode do mira, već do tenzija. Jedino uz dogovor naroda BiH i entiteta može se garantovati stabilnost i funkcionalnost te zemlje. Bez dijaloga i jednostranih inicijativa na koje nisu pristali svi zainteresovani, posebno inicijativa koje koriste međunarodne organizacije, korak su nazad u pravcu novih podela. Srbija će koristiti sva diplomatska sredstva da spreči te aktivnosti, jer one podrivaju regionalni dijalog, proces pomirenja i razumevanja. Nećemo klevetati i promovišaćemo regionalnu stabilnost kako bismo dali doprinos globalnoj bezbednosti - kazao je on.

Ovogodišnje, 80 po redu jesenje zasedanje Generalne skupštine okupilo je najveći broj učesnika do sada, budući da učestvuje više od 140 zvaničnika.