ĐURIĆ REAGOVAO NA VJOSIN INTERVJU: Niz neistina u pokušaju da predstavi svoju vladu kao nešto što jednostavno nije

23. 09. 2025. u 16:25

SRPSKI ministar spoljnih poslova Marko Đurić reagovao je na svom zvaničnom Iks prifilu na intervju predsednice lažne države Kosovo Vjose Osmani.

Foto MSP

Vjosa Osmani je iskoristila svoj intervju za Foks njuz jutros da proširi niz neistina u pokušaju da predstavi svoju vladu kao nešto što jednostavno nije. Lažno je tvrdila da je Srbija ikada planirala „napad“ ili bilo koji oblik agresije.

Ta optužba je već javno opovrgnuta – uključujući i od strane ambasadora @RichardGrenell, jednog od najbližih saveznika Donalda Trampa. 

Takve tvrdnje pokazuju da Osmani stoji u suprotnosti sa samom politikom predsednika Trampa i Sjedinjenih Država koju ona navodno prihvata.

Upravo iz tog razloga, američka administracija, predvođena predsednikom Trampom, suspendovala je na neodređeno vreme strateški dijalog između SAD i „Kosova“. Mali detalj koji je „zaboravila“ da pomene.

Takozvana „vlada Kosova“ je zapravo bila najotvorenija antitrampovska vlada u Evropi – delujući ne samo protiv američke politike već i protiv samih vrednosti za koje se Evropa zalaže.

A ideja njene vlade da „podrži“ predsednika Trampa? Prisustvovanje Demokratskoj konvenciji usred predizborne kampanje u SAD.

Ako to nije udžbenički primer stranog mešanja i političke dvoličnosti, teško je zamisliti šta jeste" napisao je Đurić na Iksu. 

