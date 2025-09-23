ĐURIĆ REAGOVAO NA VJOSIN INTERVJU: Niz neistina u pokušaju da predstavi svoju vladu kao nešto što jednostavno nije
SRPSKI ministar spoljnih poslova Marko Đurić reagovao je na svom zvaničnom Iks prifilu na intervju predsednice lažne države Kosovo Vjose Osmani.
Vjosa Osmani je iskoristila svoj intervju za Foks njuz jutros da proširi niz neistina u pokušaju da predstavi svoju vladu kao nešto što jednostavno nije. Lažno je tvrdila da je Srbija ikada planirala „napad“ ili bilo koji oblik agresije.
Ta optužba je već javno opovrgnuta – uključujući i od strane ambasadora @RichardGrenell, jednog od najbližih saveznika Donalda Trampa.
Takve tvrdnje pokazuju da Osmani stoji u suprotnosti sa samom politikom predsednika Trampa i Sjedinjenih Država koju ona navodno prihvata.
Upravo iz tog razloga, američka administracija, predvođena predsednikom Trampom, suspendovala je na neodređeno vreme strateški dijalog između SAD i „Kosova“. Mali detalj koji je „zaboravila“ da pomene.
Takozvana „vlada Kosova“ je zapravo bila najotvorenija antitrampovska vlada u Evropi – delujući ne samo protiv američke politike već i protiv samih vrednosti za koje se Evropa zalaže.
A ideja njene vlade da „podrži“ predsednika Trampa? Prisustvovanje Demokratskoj konvenciji usred predizborne kampanje u SAD.
Ako to nije udžbenički primer stranog mešanja i političke dvoličnosti, teško je zamisliti šta jeste" napisao je Đurić na Iksu.
Preporučujemo
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)