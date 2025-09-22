"ČOVEK KOJI IDE PICULI I BRATULICI NA NOGE" Oštre reakcije na izjavu Stefanovića: Građani da zapamte, kako opozicija hoće da dođe na vlast

NA izjavu Borka Stefanovića da predsednika Aleksandra Vučića "u EU sada brane samo ekstremisti", stigle su brojne reakcije.

Foto: Printskrin

Starović: Ako su oni koji brane Srbiju ekstremisti, kako nazvati Borka

Ako su oni koji brane Srbiju ekstremisti, kako nazvati Borka koji u istom intervjuu priziva sankcije za našu zemlju i slanje nekakve strane misije koja bi ga dovela na vlast suprotno volji naroda - pita se ministar za evropske integracije Nemanja Starović.

- Građani Srbije jasno vide ko se bori za vitalne nacionalne interese, među kojima je i članstvo u EU koje donosi bolji život svima, a ko se pak svakoga dana upire da unutar institucija EU ocrni sopstvenu državu i podrije njene pozicije. Borko, eks-Borislav Stefanović očigledno nikada nije razumeo da upravo građani Srbije suvereno odlučuju o državnoj vlasti, i da sa prezirom svojstvenom narodu duge državotvorne tradicije gledaju na svakoga ko nastoji da im tu suverenost oduzme - objavio je Starović na mreži X.



Ako su oni koji brane Srbiju ekstremisti, kako nazvati Borka koji u istom intervjuu priziva sankcije za našu zemlju i slanje nekakve strane misije koja bi ga dovela na vlast suprotno volji naroda?

Građani Srbije jasno vide ko se bori za vitalne nacionalne interese, među kojima je i… pic.twitter.com/zpKEnE2mSj — Nemanja Starović (@nstarovic) September 22, 2025

Pantić Pilja: Borku su idoli Picula i Bratulica

Borislav zvani Borko Stefanović, nada se da će HDZ u Evropskom parlamentu da pomogne opoziciji da dođe na vlast. Eto, to je ukratko sve što treba da znate o Borislavu Stefanoviću - ističe Biljana Pantić Pilja, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Čovek koji je svoje ime promenio, koji ide Piculi i Bratulici na noge da kuka na državu Srbiju i da kmeči da ga dovedu na vlast kad već neće građani Srbije.

Umislio je Borislav da se tako vodi diplomatija, tako što obijaš pragove mrzitelja Srbije po Briselu i pljuješ svoju zemlju. Nije Borislav otišao da priča kako žive Srbi na Kosovu i Metohiji i da traži da se sprovede Briselski sporazum.

Ne interesuje njega da se zalaze za interese Srbije.

Ne bira Borislav sagovornike pa je redovan na kanabetu kod Picule koji se ponosi slikom sa mitraljezom u rukama kako je Srbe proterao iz Hrvatske.

Tako je to kad lični interes prevagne i tako je to sa Borislavom Stefanovićem, zvanim Borkom.

I jedno šta Borislav zna je da traži sankcije za svoju zemlju, da se ukinu finsnsijska sredstva Srbiji, bez imalo stida i srama, on to traži od ljudi koji su osvedočeni mrzitelji Srbije.

Što ne kaže Borislav šta je rekla Marta Kos-da osuđuje vandalske napade na prostorije SNS-a i dolazak na kuću političara?

Neće, Borku su idoli Picula i Bratulica.

I to građani Srbije da zapamte, kako srpska opozicija hoće da dođe na vlast, da ih HDZ podržava.

Pametnom dosta - objavila je Pantić Pilja na Instagramu.