GUJON O UBISTVU ČARLIJA KIRKA: Razotkriveno licemerje onih koji se zaklinju u slobodu govora

DIREKTOR Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon izjavio je u intervjuu za Politiku da ubistvo Čarlija Kirka i način na koji su ga zapadni mejnstrim mediji i levičari relativizovali, pokazuje dubinu licemerja onih koji se zaklinju u slobodu govora, a istovremeno odbijaju da odaju počast čoveku ubijenom upravo zbog tog prava.

Foto: Printskrin Turning Point USA

Gujon navodi da smo mi kao rodoljubivi hrišćani naučeni da budemo miroljubivi i tolerantni, otvoreni i nesebični i da zato ne shvatamo uvek sa kakvom mržnjom oni koji to nisu gledaju na nas i zašto nas napadaju, a sada već i ubijaju.

- Čarlija Kirka, uspešnog borca za slobodu, oca dvoje male dece i verujućeg čoveka je ubio direktnim hicem u karotidnu arteriju indoktrinirani vouk ateista veren transrodnim muškarcem koji je provodio dane dangubeći i igrajući nasilne video igrice - rekao je Gujon i dodao da je ovo ubistvo je prelomna tačka u svesti tihe tradicionalne Amerike koja je shvatila da je ovo sada borba dobra i zla.

Gujon smatra da ekstremna levica sve više uzima maha u Evropi, kao i da se tradicionalne stranke levog i desnog centra koji su vladale svugde decenijama slabe velikom brzinom, a umesto njih jačaju ekstremna levica i rodoljubiva desnica.

- Ekstremna levica hoće da završi proces globalizacije kroz eliminisanje tradicionalnih naroda kojima bi da oduzimaju pravo na identitet, kulturu i veru. To su pristalice ideologije „osvešćenosti“, odnosno „vouk“ ideologije.

FOTO TANJUG/ Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

Oni su i dekadentni, i totalitarni. Većinski narodi su ipak svugde bliži stavovima konzervativaca, samo je pitanje vremena kad će se to definitivno potvrditi na izborima.

Zato mislim da je državnička, izbalansirana i rodoljubiva politika predsednika Aleksandra Vučića avangardna politika koja će sutra karakterisati i druge evropske države, a u nekima, poput Italije, Slovačke ili Mađarske, je već i prisutna. Treba izdržati do tada - poručuje Arno Gujon.

Govoreći o evropskom putu Srbije, Gujon je ocenio da u EU postoje iskreni prijatelji koji poštuju Srbiju i vide je kao buduću članicu Unije, ali i oni koji zahtevaju da Srbija postane „post-Srbija“, lišena svojih korena i kolevke.

- Neki u EU ne računaju na Srbiju kao takvu, traže metamorfozu Srbije i prelazak sa tradiocionalnog, konzervativnog i patriotskog društva na postmodernu državu. Problem je u tome što „evropske vrednosti“, kako ih oni sami definišu, nisu ukorenjene u našoj zajedničkoj evropskoj civilizaciji. One su isključivo ideološke prirode i vode ka odustajanju od porodičnih i hrišćanskih vrednosti, poništenju kulturnih i identitetskih veza, u našem slučaju čak i do negiranja geografske realnosti i istorije kroz zahtev da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije - rekao je Gujon.

Istakao je da je Homer, jedan od otaca evropske civilizacije, kroz priču o Odisejovom putovanju pokazao da je svaka prepreka savladiva i da na putu ka cilju ne treba odustajati. Ni od samog puta, ni od samog sebe.

- Kad se evropske vrednosti budu vratile Homeru, tada će srpski brod imati gde da se usidri. Do tada, čini mi se da ćemo nastaviti da plovimo sami - zaključio je Gujon.