PETKOVIĆ: Albancu za kamenovanje prijava za oštećenje imovine, Srbinu zatvor za majicu sa likom kneza Lazara
DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković naveo je da kada Albanac kamenuje pun autobus srpskih hodačasnika dobije prijavu za oštećenje imovine, a da kada Srbin nosi majicu sa likom kneza Lazara, ide pravo u zatvor uz optužbu za širenje nacionalne i verske netrpeljivosti.
- Kad Albanac kamenuje pun autobus srpskih hodačasnika u južnoj KM, dobije prijavu za oštećenje imovine. Kad Srbin nosi majicu sa likom kneza Lazara, ide pravo u zatvor uz optužbu za širenje nacionalne i verske netrpeljivosti.Tako izgleda Kurtijeva „vladavina prava“, napisao je Petković na društvenoj mreži „X“.
Podsetimo, u nedelju je kamenovan autobus sa srpskim hodočasnicima u Južnoj Mitrovici koji su otišli da posete Crkvu Svetog Save u tom delu grada.
Kosovska policija privela je 6. septembra u Leposaviću dvadesetosmogodišnjeg L. M. zato što je na sebi nosio majicu sa mapom Kosova i likom cara Lazara.
(Kosovo Online)
Preporučujemo
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"OPRAŠTAM UBICI" Udovica ubijenog Kirka zaplakala pred 10.000 ljudi - Tramp je tešio
NA PREPUNOM stadionu u Glendejlu, u saveznoj američkoj državi Arizoni, u nedelju je održana komemoracija za ubijenog konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka, kojeg je predsednik Donald Tramp u svom govoru nazvao herojem i mučenikom za američku slobodu.
22. 09. 2025. u 08:39
Komentari (0)