Politika

PETKOVIĆ: Albancu za kamenovanje prijava za oštećenje imovine, Srbinu zatvor za majicu sa likom kneza Lazara

В.Н.

22. 09. 2025. u 10:14

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković naveo je da kada Albanac kamenuje pun autobus srpskih hodačasnika dobije prijavu za oštećenje imovine, a da kada Srbin nosi majicu sa likom kneza Lazara, ide pravo u zatvor uz optužbu za širenje nacionalne i verske netrpeljivosti.

ПЕТКОВИЋ: Албанцу за каменовање пријава за оштећење имовине, Србину затвор за мајицу са ликом кнеза Лазара

Foto printskrin Instagram/petarpetkovic.kim

- Kad Albanac kamenuje pun autobus srpskih hodačasnika u južnoj KM, dobije prijavu za oštećenje imovine. Kad Srbin nosi majicu sa likom kneza Lazara, ide pravo u zatvor uz optužbu za širenje nacionalne i verske netrpeljivosti.Tako izgleda Kurtijeva „vladavina prava“, napisao je Petković na društvenoj mreži „X“.

Podsetimo, u nedelju je kamenovan autobus sa srpskim hodočasnicima u Južnoj Mitrovici koji su otišli da posete Crkvu Svetog Save u tom delu grada.

Kosovska policija privela je 6. septembra u Leposaviću dvadesetosmogodišnjeg L. M. zato što je na sebi nosio majicu sa mapom Kosova i likom cara Lazara.

(Kosovo Online)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PARADA SMETALA SAMO ASFALTU I N1
Politika

0 11

PARADA SMETALA SAMO ASFALTU I N1

VOJNA parada održana u Beogradu, najveća u novijoj istoriji Srbije, okupila je deset hiljada pripadnika Vojske Srbije i na hiljade građana duž trase. Prikazana je snaga, red i tehnološki iskorak. Ipak, za deo prozapadnih medija bliskih tzv. građanskoj sceni – glavna vest nije bila vojska, već – asfalt.

22. 09. 2025. u 10:45

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!