ODGOVOR MIROVIĆU: Dozvolio je da mu glavni tumač sporazuma bude Nenad Rašić

NARODNI poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije Danijela Nikolić komentarisala je izjavu profesora Pravnog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici Dejana Mirovića da "Vučić ćuti dok se ukidaju poslednje srpske institucije na severu Kosova (i Metohije)".

Dejan Mirović/ Foto: Z.Jovanović

- Nedopustivo je da se uvaženi profesor, Univerziteta u Priptini privremeno izmestenog u Kosovskoj Mitrovici amaterski odnosi prema pravnim formama, posebno imajući u vidu, da je vrhunac njegovog obrazovanja u pravnom domenu privrede i odnosa sa EU, ali i da je i ( deo iz biografije )"nečiji sestrić". Nedopustivo, ali razumljivo, par neuspelih pokušaja za aktivno učešće i to na zavidnim položajima u okviru Republici Srbiji, sada u Mirovici vidi priliku, budući da se uklapa u profil aktera obojene revolucije i sa te pozicije možda i naslućuje prostor povratka u politicke vode služeći se propagandom Kurtija koji uz podršku međunarodnih servilnih predstavnika nameće integraciju zdravstvenog i obrazovnog sistema u tzv.kosovski sistem. Malo je čudno što docent Mirović sa takvim obrazovanjem i kompetencijama, dozvoljava da mu glavni tumač sporazuma bude neko ko je oskudnog obrazovanja i znanja srpskog jezika alijas Nenad Rašić. U pokušaju da naopačke pročitate nešto što zapravo i ne postoji niti je ikada bilo upitno kada je u pitanju naš zdravstveni i obrazovni sistem i pre nego jedva dočekate da za to optužite predsednika Vučića, direktora Kancelarije za KiM Petra Petkovića, ministra Đurića i predsednika Srpske Liste prof. Zlatana Eleka, uvaženi g-dine Miroviću pročitajte tačku 4c i d Opštih principa iz 2015.godine u kojoj se govori se o školstvu i zdravstvu u okviru ZSO koje finansira R. Srbija, tačka 17d - navela je Danijela Nikolić na Iksu.

Nedopustivo je da se uvaženi profesor, Univerziteta u Pristini privremeno izmestenog u Kosovskoj Mitrovici amaterski odnosi prema pravnim formama, posebno imajući u vidu, da je vrhunac njegovog obrazovanja u pravnom domenu privrede i odnosa sa EU, ali i da je i ( deo iz… — Danijela Nikolić (@DanijelaVujici2) September 21, 2025