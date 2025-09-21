LEGALIZACIJA NE VAŽI ZA OVA LICA: Dva su osnovna uslova, u ovom slučaju objekti postaju vlasništvo države
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić predstavio je novi zakon o legalizaciji "Svoj na svome koji će rešiti bez komplikovane procedure 4,8 miliona bespravnih objekata do nove godine, a za oko 70 odsto objekata cena će biti ukupno 100 evra.
- Samo su dva osnovna uslova za koga ovo ne važi. Za one koj isu gradili na tuđem privtanom zemljištu, nemaju pravni osnov za legalizaciju. I drugo je za one koji su gradili u zaštićenom području. Ti objekti će najčešće postati vlasništvo države - kaže Vučić.
- Da biste razumeli da ovo nije šala, nećemo da pretimo rušenjem, jer država nije sposobna da ruši. Ako želite da se i dalje u budućnosti bavite nelegalnom gradnjom, nećemo ništa da vam rušimo, nešto drugo ćemo da uradimo, to će postati vlasništvo države. Čisto kao suza. Mislili ste da možete da prevarite državu. A onda ćemo to dati nekom drugom. Mislim da će ljudi biti neverovatn osrećni zbog ovoga. Ovo je tačka na nelegalnu gradnju - kaže Vučić.
