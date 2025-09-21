Šiderov Srbin postaje Kurtijev Srbin
Aleksandar Stanković, poznat u političkim i nevladinim krugovima pod nadimkom Bambi, austrijski državljanin srpskog porijekla, imenovan je u međunarodnu komisiju čiji je zadatak legitimizacija parlamenta tzv. Kosova. On će u tom tijelu učestvovati kao predstavnik austrijske Socijaldemokratske partije (SPÖ).
Komisija je formirana uz podršku više evropskih nevladinih i studentskih organizacija, a cilj joj je da kosovskim institucijama pruži dodatnu institucionalnu podršku.
Iako vodi porijeklo iz Srbije, Stanković se u svim javnim nastupima i zvaničnim biografijama predstavlja isključivo kao Austrijanac. U promotivnim materijalima koji prate njegov rad naglašava se austrijski identitet, dok se srpsko porijeklo u potpunosti izostavlja.
Stanković je ranije učestvovao na zatvorenim sastancima u Sarajevu povodom petogodišnjice ASSF-a, gđe je, između ostalog, dogovorena i njegova buduća uloga u ovoj komisiji. Tom prilikom razgovaralo se o jačanju međunarodne podrške kosovskim institucijama i daljoj saradnji u okviru evropskih projekata.
Na istim skupovima bili su prisutni i politički aktivisti iz regiona, među kojima i pojedinci povezani sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem.
Stanković već duže vrijeme sarađuje sa austrijskom partijom SPÖ, gđe se vodi kao „nezavisni konsultant“ i „stručnjak za političku integraciju manjina“. Međutim, u njegovom dosadašnjem radu nikada nije pomenuta saradnja sa srpskom zajednicom u Austriji, što dodatno potvrđuje njegov politički zaokret i distanciranje od sopstvenog porijekla.
Do imenovanja u komisiju dolazi u trenutku kada se intenziviraju napori da se međunarodno učvrsti legitimitet kosovskih institucija, a Stankovićeva uloga u tom procesu sada je i potvrđena.
Vijesti365
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"POČIVAJ U MIRU": Cukić neutešan - oprostio se od istaknutog muzičara
DOMAĆA muzička scena ostala je bez Predraga Bate Jakovljevića, istaknutog bubnjara i člana nekoliko značajnih domaćih bendova.
20. 09. 2025. u 20:02
Komentari (0)