Politika

Šiderov Srbin postaje Kurtijev Srbin

В.Н.

21. 09. 2025. u 08:55

Aleksandar Stanković, poznat u političkim i nevladinim krugovima pod nadimkom Bambi, austrijski državljanin srpskog porijekla, imenovan je u međunarodnu komisiju čiji je zadatak legitimizacija parlamenta tzv. Kosova. On će u tom tijelu učestvovati kao predstavnik austrijske Socijaldemokratske partije (SPÖ).

Шидеров Србин постаје Куртијев Србин

Printskrin


Komisija je formirana uz podršku više evropskih nevladinih i studentskih organizacija, a cilj joj je da kosovskim institucijama pruži dodatnu institucionalnu podršku.

Iako vodi porijeklo iz Srbije, Stanković se u svim javnim nastupima i zvaničnim biografijama predstavlja isključivo kao Austrijanac. U promotivnim materijalima koji prate njegov rad naglašava se austrijski identitet, dok se srpsko porijeklo u potpunosti izostavlja.

Stanković je ranije učestvovao na zatvorenim sastancima u Sarajevu povodom petogodišnjice ASSF-a, gđe je, između ostalog, dogovorena i njegova buduća uloga u ovoj komisiji. Tom prilikom razgovaralo se o jačanju međunarodne podrške kosovskim institucijama i daljoj saradnji u okviru evropskih projekata.
Na istim skupovima bili su prisutni i politički aktivisti iz regiona, među kojima i pojedinci povezani sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem.

Stanković već duže vrijeme sarađuje sa austrijskom partijom SPÖ, gđe se vodi kao „nezavisni konsultant“ i „stručnjak za političku integraciju manjina“. Međutim, u njegovom dosadašnjem radu nikada nije pomenuta saradnja sa srpskom zajednicom u Austriji, što dodatno potvrđuje njegov politički zaokret i distanciranje od sopstvenog porijekla.

Do imenovanja u komisiju dolazi u trenutku kada se intenziviraju napori da se međunarodno učvrsti legitimitet kosovskih institucija, a Stankovićeva uloga u tom procesu sada je i potvrđena.

 

 

