VUČIĆ I DODIK POSLE SEDNICE SAVETA ZA SARADNJU SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE Veliko obećanje: Uvek ćemo biti uz svoj narod

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas sa predsednikom Miloradom Dodikom sednici Saveta za saradnju Republike Srbije i Republike Srpske u proširenom sastavu.

Foto: Novosti

Sednica je održana u Palati Srbija.

- Posebna mi je čast što mogu sve da vas pozdravim danas. Ovaj savet je više od formalnog tela, on je simbol našeg zajedničkog puta, čvrstog poverenja i stalnog opredeljenja da naše paralelne veze neprestano razvijamo. Okupljanje u ovom formatu potvrđuje da je saradnja između Srbije i Srpske trajna vrednost i jedna od stubova naše ukupne politike mira i stabilnosti u regionu. Kada smo prošle godine uspešno održali prvi Sabor ovde u Beogradu imali smo jasnu viziju kako da konstatno unapređujemo vez između Srbije i Srpske. Nailazili smo na osude različitih vrsta kako tobož time izazivamo haos u regionu i pripremamo se za sukobe do zlonamernih optužbi iz domaćih redova kako je Sabor bio samo predstava za javnost, skretanje pažnje, prazna forma bez suštine i tako dalje. Naravno, nijedno od tih tumačenja nije bilo ni blizu istine. Srbija i Srpska razvijaju sveobuhvatnu saradnju sa veoma konkretnim sadržajem te saradnje - kazao je Vučić pre početka sednice.

Vučić kaže da je ponosan na vojnu paradu.

- Kao što smo znali, kada oni drže parade onda je to "divni mimohod", a kada Srbi drže malo uspešniju i veću paradu, onda je to "pretnja regionu". Sve očekivano, ništa novo, ništa što nismo mogli da očekujemo i uvek je tako bilo i uvek će tako biti. Bićemo dobri kao narod samo ako budemo dovoljno slabi da mogu svi da nas gaze, a čim to nije slučaj, odmah smo "pretnja svima" i to je, valjda, lekcija koju smo uspeli da naučimo u prethodnom periodu - kaže on.

Novosti

Ističe da pred nama nije lak period jer se stvari u svetu odvijaju ubrzano.

- Taj put velikih sila ne vidim da vodi bilo gde drugo sem u ambis. Naše je da ne završimo na tom mestu, naše je da sačuvamo srpski narod od istorijske katastrofe u koju mnogi narodi hrle - naveo je on.

Kaže da su Srpska i Dodik pod teškim pritiskom.

- Republika Srpska je prošla kroz težak period, a lakši nije pred njom. Bez obzira na težinu situacije sa kojom se Republika Srpska bude suočavala uvek postoji majka Srbija i Srbija će uvek biti uz svoj narod - rekao je Vučić.

Dodik je naglasio da je potreban mir na ovim prostorima.

- Nekada nam se čini da su mirni i stabilni periodi, bili samo pauza između teških i izazovnih vremena koji su nas uporno stizali. Hvala Bogu, danas se borba protiv srpskog naroda, ne vodi oružjem. Danas imamo hibridni rat protiv Srbije - kazao je Dodik.

Istakao je da je ono što se dešava u Srbiji deo hibridnog rata, tj. pokušaj obojene revolucije.

- Hvala vam što nastojite da sve uradite na miran način - kazao je Dodik Vučiću.

Upozorio je na udruženi zločinački poduhvat kolektivnog Zapada i muslimanske političke elite protiv srpskog naroda u Republici Srpskoj.

- Naravno da ćemo mi pružiti otpor - poručio je predsednik Dodik.

Vučić kaže da mu je važno da, "uprkos, ne uvek istovetnom mišljenju o različitim pitanja ne bežimo od svojih demokratskih razlika, otvoreno ih iskazujemo i razgovaramo o svemu".

- Drugačije sagledavamo odnos prema EU ne zato što sam ja budala, glup ili bezosećajan, pa ne vidim šta nam se zbiva na Kosovu i Metohiji, ne vidim kako su nas varali i lagali oko Briselskog sporazuma, oko nečega oko čega su bili garant sporazuma, a teški su pregovori bili... Ne moram da vam govorim da nisam toliko glup da ne primetim kakve sve teorije zavere protiv Srbije kruže. Kada su neke novine objavile da stižu specijalni gosti na vojnu paradu, a videli ste da su bili iz arapskih zemalja, imali smo pozive iz svih zapadnih zemalja i pitanja da li je istina da dolazi ministar spoljnih poslova Rusije i da bu to bio skandal. Pošto nisu znali ništa, bukvalno je krenula hajka. Ja sam rekao Tanji Jović da im svima kažu da mene zovu. Onda pola njih neće da zovu i ohlade se od svojih namera i želja da viču i prete - rekao je Vučić.

Ističe da se ne raduje odlasku na sastanke u Njujork.

- Teme će biti Kosovo i Metohija, a tu će da čute i da se prave blesavi. Soliće mi pamet oko Republike Srpske, kako je "Dodik ovakav i onakav", a kada im kažete da je nemoguće da je jedan čovek ili jedan narod kriv, onda kažu "dobro, ali..." - opisao je Vučić.

Ističe da su na zapadu frustrirani i da imaju komplekse pošto ne mogu da pobede Ruse na frontu.

- Moraju da pronađu nekog koga mogu da pobede, pa vas samo molim da to opet ne bude srpski narod, kao što je bezbroj puta bio, jer niko za nama ni da prolije suzu neće - upozorio je Vučić.

Ističe da se zbog toga držimo zajedno i da pomažemo jedni druge.

- Da vi uvek znate da imate Srbiju uz sebe, a mi znamo koliko narod u Republici Srpskoj voli Srbiju i ja toliko volim Republiku Srpsku - rekao je Vučić.

Vučić i Dodik posle sednice

Posle sednice, Vučić se zahvalio Vojsci Srbije koja je na vojnoj paradi pokazala koliko je napredovala, a zahvalio se i prijateljima iz UAE koji su prisustvovali paradi.

Podseća da pre 14 godine nismo imali ni čizme za Vojsku Srbije, a samo jedan lovac je mogao da poleti.

- Današnji izgled naše vojske je bukvalno, kako bi to klinci rekli, svemirski. Zahvalan sam narodu - kazao je on.

Zahvalan je i Dodiku na ljubavi prema Srbiji, na korektnom odnosu koji imaju i kad su saglasni i kada u sitnicama nisu saglasni.

- Srpska ne sme da plaća račun našim sukobima i Srbija ne sme da plaća račun. Za nas je najvažnije da izdržimo sve pritiske, opstanemo kao narod, održavamo naše veze, pre svega ekonomske - naveo je Vučić.

Foto: Novosti

Traži od naroda još više emocija i ljubavi prema našem narodu u Srpskoj.

Dodik je čestitao na uspešnom danu, danu ponosa za Srbe. Kaže da je vojska pre 13,14 godina bila u rasulu, a da joj je danas vraćen ponos.

- Srbija ne može da bude lak plen za bilo koga - naveo je on.

Foto: Novosti

Ukazao je na činjenicu da Zapad ne poštuje ni jedan dogovor.

- Sve to znamo i zato smo sve više bliži jedni drugima - kazao je Dodik i istakao da će Republika Srpska pratiti politiku Srbije kako bi se sačuvali mir i stabilnost.

Dodik je kazao da ga ne zanimaju "frustrirani tipovi iz regiona koji su uvek protiv Srbije".

- Oni ne mogu da izvezu ni dovoljno trokolica da bi mogli da paradiraju po Sarajevu, odakle im pravo da komentarišu bilo šta? Sklepali su neku vojsku i misle da je njihova. Sve je kod njih iluzija. Misle da imaju državu, a nemaju, misle da imaju vojsku, a nemaju... Hoće, a ne mogu - objasnio je predsednik Dodik.

Vučić kaže da su uglavnom hrvatski "levičarski" sajtovi propagandistički krenuli i da su uvek najgori prema Srbiji.

- Uvek su bili veći napadači na sve što je srpsko od ogoljeno ustaških - kazao je Vučić.

Hrvati su paradu držali na godišnjicu progona srpskog naroda sa vekovnih ognjišta, podseća predsednik Srbije.

- Sam povod je, ne samo bizaran, nego mnogo više od toga, a ja sam, za razliku od njih, imao dovoljno mudrosti da kažem da su imali dobru paradu i na tome sam im čestitao. Žao mi je što oni nisu u stanju, sem gotovo svih njihovih analitičara koji kažu da je Vojska Srbije veoma snažna - kazaoje Vučić.

Kaže da su činjenice te koje kroje realnost.

- To što se niko od blokadera nije pozitivno izjasnio o vojnoj paradi... Čekajte, oni drže demonstracije zbog izgradnje tri mosta u Novom Sadu. To je jedinstven slučaj u svetu. Što biste očekivali da pohvale svoju vojsku, da vole svoju vojsku i svoj narod. Zato oni nemaju lidere. Nikoga na svetu ne vole ili poštuju. Poštuju 7 dana, pa ga promene - kazao je Vučić.

Foto: Novosti

Podsetio je na jednokratne lidere Sašu Jankovića, Sašu Radulovića i očekuje da isto čeka i Vladana Đokića.

- Imaju samo bes i mržnju - kaže Vučić.

Kaže da "što je tikva praznija, to je bezobraznija".

- Uvek je lako nečiji trud, rad, posvećenost napadati, posebno kad ništa ne znaš. Ja to zovem nepodnošljiva lakoća neodogvornosti - kazao je Vučić.

Dodao je da je od naroda čuo samo pozitivne reakcije.

- Bila su samo 47.392 prisutna koja su prošla kroz vrata. Znate li koliko je bilo blokadera zaustavljenih koji su hteli incidente da naprave? Bilo ih je 186 - naveo je on.