SUTRA ĆEMO VIDETI NAJMOĆNIJU VOJSKU SRBIJE DO SADA: Sve što treba da znate o velikoj paradi, poslednje pripreme za defile u toku (FOTO)

U SUBOTU će građani Srbije imati priliku da vide snažnu i moćnu srpsku armiju. Poslednje pripreme za vojni defile su u toku.

Foto: Novosti

Živela slobodna Srbija! Poručio je ovo predsednik Aleksandar Vučić, uoči velike vojne parade "Snaga jedinstva 2025" koja će biti održana sutra na prostoru kod Palate "Srbija" u Beogradu.

Šef države se tim povodom, kako je navedeno na instagram-nalogu buducnostsrbijeav, sastao juče sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije (VS) generalom Milanom Mojsilovićem i pomoćnikom ministra odbrane Nenadom Miloradovićem.

U pripremu i organizaciju vojne parade, kojoj će pored građana, državnog i vojnog vrha i ličnosti iz javnog života, prisustvovati i veliki broj inostranih visokih zvanica, ministara i načelnika generalštabova, uključeno je više od 10.000 vojnika. Većina od njih su i juče, tokom generalne probe, izvodili završna uvežbavanja...

Novosti

Tako će se sutra od 11 sati, za kada je zakazan početak parade, na delu videti defile ešelona jedinica svih rodova i službi u VS i kadeta Vojne akademije, jedinice na vozilima i na plovilima Rečne flotile, naleti aviona i helikoptera Ratnog vazduhoplovstva, prikaz dela sposobnosti "Kobri", egzercir Garde, skokovi pripadnika 63. padobranske brigade...

General-major Slavko Rakić, načelnik Uprave za odbrambene tehnologije Sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane, podsećajući da je od 2017. u jedinice VS uvedeno više od 260 sredstava naoružanja i vojne opreme, rekao je nedavno "Novostima" da će građani biti pozitivno iznenađeni i raznovrsnim brojem dronova:

- Reč je o bespilotnim letelicama, od taktičkog do operativnog radijusa, izviđačkim i borbenim, za jednokratnu ili višekratnu upotrebu.

Foto: Igor Marinković

Prema generalovim rečima, posetioci će preko video bima, ali i oni koji budu na obalama Save, na potezu od ušća, preko Brankovog, do Mosta na Adi, videti i višenamenske brodove, minolovce, rečne patrolne brodove, čamce...

Važni gosti iz inostranstva

Podsetimo, kako su "Novosti" pisale, na velikoj vojnoj paradi biće prisutni važni gosti iz inostranstva.

Među zvanicama će biti brigadni general kineske vojske, ministri odbrane Mađarske, Kira i Azerbejdžana, komandant francuskog vazduhoplovstva i zamenik ministra odbrane francuske, komandant nacionalne garde Ohaja, kao i jopš specijalnih gostiju.