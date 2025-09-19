VUČIĆ SUTRA NA VOJNOJ PARADI: Predsednik potom uručuje odlikovanja u Palati Srbija

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra vojnoj paradi pod nazivom "Snaga jedinstva" povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a zatim će povodom praznika uručiti odlikovanja.

Foto: Tanjug

Ceremonija uručenja odlikovanja biće organizovana u 15 časova u Palati Srbija, saopštila je pres služba predsednika.

Vučić je ranije danas izjavio da se vojna parada, koja će početi u 11 časova ispred Palate Srbija, ne organizuje zbog dnevno-političkih potreba već zbog pokazivanja naše snage kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora, kako bismo sačuvali mir.

On je poručio da Srbiju danas u svetu niko ne može da pregazi i pozvao građane da prisustvuju paradi i vide ogromne promene i ogromnu razliku, na čemu se radilo 13 godina.

Parada je, kako je rekao za Blic TV, ponos Srbije i pokazivanje naše snage kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora.

- Mi nikoga da napadamo nećemo, ne želimo. Mi hoćemo mir i hoćemo samo da sačuvamo svoj mir, a svoj mir ne možemo da sačuvamo tako što ćemo da budemo slabi - istakao je Vučić.

On je istakao i da stabilnost, sigurnost i mir ne mogu da se sačuvaju slabošću, već snagom i da se zato naziv parade sastoji od dve reči - snaga i jedinstvo.

- Za nas je to način da opstanemo. Zgazili bi nas da nemamo ovako jaku vojsku. Izmislili bi nešto. Igrali bi se lažnim zastavama. Pregazili bi nas. Danas Srbiju niko na svetu ne može da pregazi. I zato ćemo da pokažemo građanima da mogu mirno da spavaju da je ovo stabilna zemlja - poručio je Vučić.

(Tanjug)