VOJNI ANALITIČAR ALEKSANDAR RADIĆ NA ŠOLAKOVOJ N1 HTEO DA KRITIKUJE VUČIĆA: Zapravo mu dao najveću pohvalu! (VIDEO)
VOJNI analitičar Aleksandar Radić na Šolakovoj N1 pokušao je da kritikuje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, međutim, zapravo mu je dao najveću pohvalu.
- Vučić odlično snaži našu vojsku i time čuva naši zemlju i naš narod, ali nije dobro što Vučić samo sluša svoj narod. Bolje bi bilo da sluša strance! - rekao je on.
Pogledajte snimak:
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
"NOVOSTI" NA GENERALNOJ PROBI VOJNE PARADE: Sve je spremno za spektakl u subotu (FOTO/VIDEO)
18. 09. 2025. u 11:30 >> 12:28
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NE MOGU DA TE GLEDAM": Oliver Dragojević sa OVOM pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
19. 09. 2025. u 09:13 >> 09:22
Komentari (0)