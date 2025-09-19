Politika

VOJNI ANALITIČAR ALEKSANDAR RADIĆ NA ŠOLAKOVOJ N1 HTEO DA KRITIKUJE VUČIĆA: Zapravo mu dao najveću pohvalu! (VIDEO)

В.Н.

19. 09. 2025. u 14:06

VOJNI analitičar Aleksandar Radić na Šolakovoj N1 pokušao je da kritikuje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, međutim, zapravo mu je dao najveću pohvalu.

Foto: Printscreen/N1

- Vučić odlično snaži našu vojsku i time čuva naši zemlju i naš narod, ali nije dobro što Vučić samo sluša svoj narod. Bolje bi bilo da sluša strance! - rekao je on.

Pogledajte snimak: 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

