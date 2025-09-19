Politika

"MEĐU SRBE DOLAZI KAO VUK U JAGNJEĆOJ KOŽI" Petković: Slobode koje navodno Kurti garantuje srpskom narodu uvreda za svakog Srbina

Марија Стевановић
Marija Stevanović

19. 09. 2025. u 07:29

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je sinoć da je drskost premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija prešla svaku granicu onoga trenutka kada je kročio u severni deo Kosovske Mitrovice, gde se svakodnevno uzurpiraju srpske institucije i sprovodi okupaciona politika, te da je za svakog Srbina u AP Kosovu i Metohiji uvreda svaka Kurtijeva izmišljotina i neistina o slobodama koje navodno garantuje srpskom narodu.

Foto printskrin Instagram/petarpetkovic.kim

Petković je u saopštenju naveo da Kurti nerado ide među Srbe, kako je rekao, ili zato što ih mrzi ili zato što ga je sramota - ali i kad se odvaži na taj korak, dolazi kao vuk u jagnjećoj koži, sa besmislenim porukama koje nemaju nikakvo utemeljenje u stvarnosti.

/ O tome koliko je Srbima dozvoljeno da odlučuju o svojim predstavnicima i da donose političke odluke najrečitije svedoči panična Kurtijeva kampanja protiv Srpske liste, kao i uporno nastojanje da od Nenada Rašića, koji je sve samo ne srpski predstavnik, napravi legitimnu političku figuru - naveo je Petković.

Istakao je da je drskost Kurtija prešla svaku granicu onoga trenutka kada je kročio u severni deo Kosovske Mitrovice, gde se svakodnevno uzurpiraju srpske institucije i sprovodi okupaciona politika.

- Da je i sam toga svestan potvrđuje i to što je podvijenog repa pobegao ka Prištini nakon samo nekoliko minuta snimanja i fotografisanja - naglasio je Petković.

Prema njegovim rečima, Kurti može samo da sanja o bilo kakvom političkom uspehu u četiri opštine severno od Ibra jer Srbi sasvim opravdano krivca za sva zla koja preživljaju vide upravo u njemu.

- Razvlašćivanje njegovog šovinističkog režima je sasvim jasan politički cilj svakog svesnog i poštenog Srbina na severu Kosova i Metohije - naveo je Petković.

Kurti je ranije juče došao u Severnu Mitrovicu, gde se u jednom kafiću čiji je vlasnik Albanac sastao sa kandidatima svoje stranke Samoopredeljenje na lokalnim izborima 12. oktobra. Kurti je, u obraćanju srpskoj zajednici na KiM, rekao da "želi što bolju saradnju sa srpskom zajednicom" i dodao da "ne može da prihvati da jedna politička stranka preuzme monopol nad Srbima".

Takođe je rekao da će Priština raditi na uklapanju zdravstva i obrazovanja u jedan sistem i da će u tom smislu "udružiti ideje, iskustva i snage" sa EU i njenim specijalnim izaslanikom za dijalog, zemljama Kvinte i Kforom.

(Tanjug)

