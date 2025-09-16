BRNABIĆ: U Šolakovim medijima ne znaju kako da objasne kako to da se Vučić sa takvim počastim dočekuje u Japanu
PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić osvrnula se na to što opozicioni mediji ne izveštavaju o poseti Aleksandra Vučića Japanu i važnim susretima koje je srpski predsednik imao danas u Tokiju.
- Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, danas je uz najviše počasti, primljen od strane japanskog cara Naruhita, a zatim se sastao i sa predsednikom Vlade Japana, Šigeru Išibom. Ako gledate i čitate Šolakove „nezivisne“ i „profesionalne“ medije, ovo se za njih uopšte nije desilo. Nema niti jedne jedine vesti o ovome. Ne znaju kako da objasne onima koje svakodnevno doje mržnjom, kako to da se taj omraženi Vučić sa takvim počastima i poštovanjem dočekuje u jednom Japanu. I to se dešava samo desetak dana nakon što su ga na najvišem nivou i uz najveće uvažavanje njega i Srbije, primili i u NR Kini gde se, ponovo, sastao sa predsednikom Si Đinpingom. Sve ovo je rezultat pametne, promišljene, nezavisne politike koju za Srbiju vodi predsednik Vučić. A za sve one koji se ovakvim susretima ne raduju, plašim se da će do kraja septembra Aleksandar Vučić imati još mnogo za njih neprijatnih, a za Srbiju mnogo prijatnih i pozitivnih iznenađenja - objavila je Brnabić na mreži X.
Preporučujemo
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)