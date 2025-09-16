Politika

BRNABIĆ: U Šolakovim medijima ne znaju kako da objasne kako to da se Vučić sa takvim počastim dočekuje u Japanu

В. Н.

16. 09. 2025. u 11:05

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić osvrnula se na to što opozicioni mediji ne izveštavaju o poseti Aleksandra Vučića Japanu i važnim susretima koje je srpski predsednik imao danas u Tokiju.

БРНАБИЋ: У Шолаковим медијима не знају како да објасне како то да се Вучић са таквим почастим дочекује у Јапану

FOTO: tANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

- Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, danas je uz najviše počasti, primljen od strane japanskog cara Naruhita, a zatim se sastao i sa predsednikom Vlade Japana, Šigeru Išibom. Ako gledate i čitate Šolakove „nezivisne“ i „profesionalne“ medije, ovo se za njih uopšte nije desilo. Nema niti jedne jedine vesti o ovome. Ne znaju kako da objasne onima koje svakodnevno doje mržnjom, kako to da se taj omraženi Vučić sa takvim počastima i poštovanjem dočekuje u jednom Japanu. I to se dešava samo desetak dana nakon što su ga na najvišem nivou i uz najveće uvažavanje njega i Srbije, primili i u NR Kini gde se, ponovo, sastao sa predsednikom Si Đinpingom. Sve ovo je rezultat pametne, promišljene, nezavisne politike koju za Srbiju vodi predsednik Vučić. A za sve one koji se ovakvim susretima ne raduju, plašim se da će do kraja septembra Aleksandar Vučić imati još mnogo za njih neprijatnih, a za Srbiju mnogo prijatnih i pozitivnih iznenađenja - objavila je Brnabić na mreži X.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)