MILO NE DOLAZI NA SASLUŠANJE O "CRNIM TROJKAMA": Đukanović u dopisu Anketnom odboru objasnio zašto danas neće doći u Parlament

BIVŠI predsednik Crne Gore Milo Đukanović neće prisustvovati sednici Anketnog odbora, koja je zakazana za danas, a na kojoj je trebalo da se obavi njegovo saslušanje radi prikupljanja informacija o postupanjima državnih organa i drugih subjekata u slučajevima politički motivisanih ubistava koja su se dogodila od uvođenja višestranačja do danas, napadima na novinare i delovanju "crnih trojki".

V.K.

Đukanović je dopis dostavio predsedniku odbora Andriji Nikoliću.

- Sve što sam imao da kažem na teme koje su inspirisale formiranje Anketnog odbora, već sam više puta javno saopštavao. Na najteže od tih pitanja, kao što je ubistvo Duška Jovanovića, svoje stavove sam svojevremeno saopštio i na plenarnoj sednici Parlamenta. Kako tim svojim, javno saopštenim iskazima, nemam šta dodati, ne vidim svrhu učešća u radu odbora. Uz uverenje da su ti odgovori na raspolaganju članovima Anketnog odbora i zainteresovanim poslanicima u arhivi Parlamenta - pojasnio je Đukanović. - Od početne ideje da se neki, eventualno nedovoljno rasvetljeni događaji iz crnogorske politike prošlosti dodarno razjasne, Odbor je u međuvremenu postao još jedno mesto partijskog, neargumentovanog prepucavanja, sve više u funkciji kampanje za predstojeće parlamentarne izbore - naveo je Đukanović.

Neće da se suoči sa istinom KAKO je naveo Leković, umesto odgovora na pitanja o mračnom vremenu u kojem je Đukanović gospodario, o ubistvima i prebijanjima, dobijamo političke floskule i pokušaj diskreditacije rada Odbora. - Da ima argumente, došao bi i izneo ih pred građanima Crne Gore. Međutim, lakše je napisati dopis nego sesti pred odbor i suočiti se sa istinom - zaključio je Leković.

Poslanik Demokratske Crne Gore Momčilo Leković, koji je i inicirao da se bivši šef države pozove pred ovaj Odbor, saopštio je da je "dopis Mila Đukanovića kukavički čin i pokušaj da se izbegne suočavanje sa pitanjima na koja javnost već decenijama čeka odgovore.