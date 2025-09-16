Politika

"TO JE POSEBNA ČAST" Vučić o sastanku sa japanskim carem - "On je mlad i verujem da će razmotriti dolazak u Srbiju"

В.Н.

16. 09. 2025. u 09:39

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se iz Japana. Predsednik je komentarisao svoj susret sa japanskim carom.

Foto: Printskrin

- Imao sam sastanak kod cara, to je posebna čast. Zanimljivo je da su njegovi otac i majka kao prestolonaslednici 1976. bili u poseti Srbiji. Iskoristio sam priliku da zamolim japanskog cara da poseti Beograd. On je mlad i verujem da će razmotriti dolazak - kazao je predsednik.

Vučić je kazao da mu je utisak da je razgovarajući sa njim video koliko je reč o skromnim ljudima, pristojnim.

- Neverovatno je koliko je to minimalistički, ta palata - rekao je i još jednom zahvalio na gostoprimstvu.

Tagovi

Komentari (0)

