U PRISUSTVU PREDSEDNIKA VUČIĆA: U Tokiju potpisana tri dokumenta o saradnji

U TOKIJU su, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, potpisana tri bilateralna dokumenta koja doprinose unapređenju saradnje Srbije i Japana, među kojima je zajednička izjava o postizanju načelnog sporazuma između Srbije i Japana o promovisanju i zaštiti investicija.

Foto: Printskrin

Izjavu su potpisali ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i ambasador Japana u Beogradu Akira Imamura i tim dokumentom se šalje jasan signal postojećim i novim investitorima o sigurnosti i perspektivama ulaganja u Srbiju.

Potpisan je i Memorandum o saradnji između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja Srbije i Ministarstva obrazovanja, kulture, sporta, nauka i tehnologije Japana, a potpisali su ga ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint i ministarka obrazovanja, kulture, sporta, nauka i tehnologije Japana Tošiko Abe.

Potpisan je takođe i Memorandum o razumevanju u vezi sa saradnjom u oblasti naprednih IKT tehnologija u Srbiji između Kancelarije za IT i eGov Republike Srbije i kompanije NTT DATA, a potpisali su ga direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović i tehnički direktor kompanije NTT DATA Bojan Mrazovec.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić od 14. septembra boravi u radnoj poseti Japanu, a ranije danas sastao se sa carem Japana Naruhitom i predsednikom vlade Japana Šigeru Išibom.

Sastanku sa pedsednikom vlade Japana prisustvovali su i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint, direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović i predsednik Privredne komore Marko Čadež.

Posetu Japanu predsednik Vučić završava sutra, 17. septembra.

(Tanjug)