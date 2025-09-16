U PRISUSTVU PREDSEDNIKA VUČIĆA: U Tokiju potpisana tri dokumenta o saradnji
U TOKIJU su, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, potpisana tri bilateralna dokumenta koja doprinose unapređenju saradnje Srbije i Japana, među kojima je zajednička izjava o postizanju načelnog sporazuma između Srbije i Japana o promovisanju i zaštiti investicija.
Izjavu su potpisali ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i ambasador Japana u Beogradu Akira Imamura i tim dokumentom se šalje jasan signal postojećim i novim investitorima o sigurnosti i perspektivama ulaganja u Srbiju.
Potpisan je i Memorandum o saradnji između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja Srbije i Ministarstva obrazovanja, kulture, sporta, nauka i tehnologije Japana, a potpisali su ga ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint i ministarka obrazovanja, kulture, sporta, nauka i tehnologije Japana Tošiko Abe.
Potpisan je takođe i Memorandum o razumevanju u vezi sa saradnjom u oblasti naprednih IKT tehnologija u Srbiji između Kancelarije za IT i eGov Republike Srbije i kompanije NTT DATA, a potpisali su ga direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović i tehnički direktor kompanije NTT DATA Bojan Mrazovec.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić od 14. septembra boravi u radnoj poseti Japanu, a ranije danas sastao se sa carem Japana Naruhitom i predsednikom vlade Japana Šigeru Išibom.
Sastanku sa pedsednikom vlade Japana prisustvovali su i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint, direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović i predsednik Privredne komore Marko Čadež.
Posetu Japanu predsednik Vučić završava sutra, 17. septembra.
(Tanjug)
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)