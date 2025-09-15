"VUČIĆ ĆE UVEK SLOBODNO ŠETATI NOVIM SADOM": Oštre reakcije na izjavu Ilije Srdanovića

OŠTRE reakcije stigle su na izjavu Ilije Srdanovića, profesora na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, koji je kazao da "predsednik Aleksandar Vučić jako dobro zna da je u Novom Sadu persona non grata" i da "plamen slobode raste iz dana u dan".

Foto: Printskrin

Mićin: Šokiran sam i zaprepašten porukama mržnje

Kao gradonačelnik multikulturalnog, multikonfesionalnog, demokratskog i slobodnog Novog Sada šokiran sam i zaprepašten porukama mržnje koje je na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića uputio profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Ilija Srdanović, izjavio je Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada.

- Profesore, Aleksandar Vučić je predsednik slobodne, suverene i nezavisne Srbije, i uvek je doborodošao u Novi Sad. I uvek će slobodno šetati Novim Sadom! A znate zašto? Zato što o tome ne odlučujete vi, nego građani Novog Sada, koji ogromnom većinom podržavaju Aleksandra Vučića. Zato što je politika Aleksandra Vučića Novi Sad izvukla iz blata propasti, u koje ga je bila gurnula politika koju vi podržavate. U vreme Aleksandra Vučića nije zatvorena nijedna fabrika, a otvoreno je 14 novih. Nije otpušten nijedan radnik, a obezbeđen je posao za oko 50.000 Novosađana. Zato što se prosečna plata sa 350, uvećala na 1.100 evra. Zato što su izgrađene nove škole, novi vrtići i domovi zdravlja. Zato što se grade tri nova mosta. Zato što će plate i penzije nastaviti da rastu.

I zato Novosađani podržavaju Aleksandra Vučića, a ne politiku haosa, nerada i nazadovanja, koju vi podržavate! I to pokazuju na mirnim porodičnim šetnjama. I nastaviće to da pokazuju.

Novi Sad će nastaviti da se razvija. Novi Sad je uz Vučića i slobodnu i razvijenu Srbiju - poručio je Mićin.

Vučinić: Novosađani su rekli da ne žele da budu blokirani

Policija ne uzurpira studente ni Univerzitet, već na fakultetima štiti one studente koji nedvosmisleno pokazuju svoj stav i izražavaju želju da nastave normalan život i školovanje, a takvih je mnogo više, izjavila je predsednica Skupštine Grada Novog Sada Dina Vučinić.

- Oni žele da budu zaštićeni od vašeg političkog nasilja u koje ste pokušali još dublje da ih uvučete. Izjava dr Ilije Srdanovića da mu se čini da policija sve lakše ulazi na univerzitete donekle je ispravno zapažanje, ali ne zbog veće brutalnosti policije, kako obmanjujete narod, već zato što vas je manje i što sve više studenata odustaje, pa ste skloni perverznoj inverziji i manipulaciji građana.

Policija ima obavezu da štiti sve studente ove države, a broj studenata koji su prijavili ispite na svim fakultetima u ovom roku — pa čak i na tek odblokiranim fakultetima — za vas je, verujem, šokantno velik.

Sada, kada vas većina studenata ne podržava jer su svesni da im uništavate mladost, želite da menjate taktiku. Koliko ste samo licemerni — trebali ste biti uzor tim mladim ljudima. Umesto toga, vi ih otvoreno pozivate na nasilje i sukobe, da zaustave Srbiju i da fizički napadaju policiju.

U pravu ste u jednom delu — Novi Sad jeste simbol prkosa i slobode. Novosađani su rekli da ne žele da budu blokirani i da žele da budu slobodni! Slobodni od takvih kao što ste vi, koji zbog svojih sitnih interesa manipulišete studentima koji će vas sutra zameniti, a vi sigurno mislite da ste nedostižni i nezamenljivi.

Koliko vam energija raste i koliko buktinja mogli smo da vidimo juče u Novom Sadu, kada vas koji blokirate narod u centru grada beše jedva par stotina — a nemojte zaboraviti da u Novom Sadu živi preko 400.000 stanovnika koje vi potcenjujete mesecima.

Za vašu informaciju, za Aleksandra Vučića je na poslednjim predsedničkim izborima glasalo čak 102.839 Novosađana. Ne znam odakle vam obraza da toliki procenat ljudi pocenjujete i njihove glasove smatrate nevažnim?

Aleksandar Vučić će uvek smeti slobodno da šeta Novim Sadom, jer je naš grad napredovao zahvaljujući njemu. U našem gradu se grade tri nova mosta, dve nove škole, završava se Fruškogorski koridor koji će i vama olakšati život. Doveo je strane investicije za visokoškolovane inženjere i, zajedno sa Milošem Vučevićem, otvorio 14 fabrika.

To je cifra o kojoj vi i oni koji vas plaćaju — koji decu uče da je u redu neobrazovati se i da zagovaraju mržnju — možete samo da sanjate. Kao doktor i profesor na fakultetu, vaš zadatak i obaveza je da podstičete znanje, rad i obrazovanje mladih — da im pokazujete put napretka, a ne da ih učite da su neobrazovanost i širenje mržnje prihvatljiv izbor - poručila je Vučinić.