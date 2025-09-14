"POD MENTORSTVOM GRUHONJIĆA SE FORMIRALA TERORISTIČKA GRUPA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU" Zavišić raskrinkao blokaderskog profesora

POTPREDSEDNIK skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, Nemanja Zavišić uputio je danas saopštenje medijima, u kom direktno razotkriva planove i taktike blokadera terorista i reaguje na sramnu izjavu blokaderskog profesora Dinka Gruhonjića.

Foto: SNS

Dinko Gruhonjić je odavno prešao granicu akademske pristojnosti i afirmisao se kao ideolog vojvođanskog separatizma i večiti klevetnik Srbije. Čovek koji u svojim tekstovima i govorima za našu državu kaže da je "pakao na zemlji", za naš narod da je "genocidan", a za našu crkvu da je "kriminalna", odavno je postao simbol antisrpstva.

On je čovek pod čijim je mentorstvom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu formirana teroristička ćelija, na čijem čelu je bila njegova učenica Mila Pajić. Ta grupa je 15. marta pokušala da izazove građanski rat u Srbiji, a danas se njena predvodnica krije u Hrvatskoj, što najbolje pokazuje ko stoji iza takvih aktivnosti.

Ovo nije slučajnost. Gruhonjić godinama koristi katedru ne da bi obrazovao studente, već da bi ih ideološki indoktrinirao. Sa tog fakulteta šire se njegove ideje mržnje, antisrpske kampanje i pozivi na separatizam. Nažalost, plodovi "rada“ ovog "profesora" nisu novi naučnici i intelektualci, već ekstremisti koji žele da razore Srbiju.

Postoji jedan otrov koji je izbačen iz upotrebe kada je antifašizam pobedio 1945. godine, međutim pojedinci isti taj otrov koriste da nas danas podele, posvađaju i nahuškaju jedni na druge, kako bi ispunili svoje zadatke.



Nema otrova koji nisu iskoristili protiv Srbije zarad… pic.twitter.com/IbTJVFOTgn — Sandra Bozic (@BozicSandra) September 14, 2025

Zato je njegov napad na Aleksandra Vučića i pritom poređenje sa Slobodanom Miloševićem potez očajnika koji živi od mržnje i prošlosti. Srbija danas nema nikakve veze sa devedesetim godinama. Srbija je danas potpuno drugačija država, zemlja mira, stabilnosti i napretka. Ali Gruhonjić živi u prošlosti, jer samo iz prošlosti može da izvlači mržnju kojom se hrani.

Dok on i njegovi sledbenici već deset meseci blokiraju normalan život i pokušavaju da izazovu građanski rat, narod Srbije im šalje jasnu poruku.

Skupovi "Građani protiv blokada“ koji nerviraju blokadere okupili su stotine hiljada ljudi širom Srbije koji su rekli dosta teroru manjine. To je glas običnog naroda, otpor nasilju i podrška predsedniku Vučiću koji brani mir, stabilnost i pravo na bolju budućnost.

Srbija je jača od svih klevetnika, jača je od separatista i biće jača od svih pokušaja da bude gurnuta u građanski rat. Pristojna Srbija na čelu sa predsednikom Vučićem će pobediti!

Nemanja Zavišić