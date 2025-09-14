"POLICIJA NEMA CN GAS": MUP demantovao laži blokaderske Šolakove televizije N1

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova danas je demantovalo navode N1 televizije da su policijski službenici koristili takozvani CN gas.

Foto: Printskrin

Demanti prenosimo u celosti:

Ministarstvo unutrašnjih poslova najodlučnije demantuje navode koji su se pojavili u javnosti da je policija u Novom Sadu koristila takozvani CN gas. Policija takvo sredstvo uopšte ne poseduje, pa samim tim nije moglo biti ni upotrebljeno.

Sredstva koja policija koristi su strogo regulisana, zvanično odobrena i nisu štetna po zdravlje ljudi i okolinu, u propisanoj meri upotrebe. Konkretno, policija raspolaže isključivo hemijskim metkom oznake MN-01, koji sadrži CS gas, kao i ručnom hemijskom bombom oznake RB-N2, koja takođe sadrži CS gas. Ističemo da se navedena sredstva koriste isključivo od strane policijslih službenika posebno obučenih za upotrebu ovih sredstava.

Ova sredstva se nalaze na zvaničnoj listi odobrenih sredstava i koriste se u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima.

Iznošenje neutemeljenih tvrdnji o navodnoj upotrebi opasnih ili zabranjenih hemijskih sredstava predstavlja grubo dezinformisanje javnosti, izazivanje neopravdane panike i narušavanje ugleda policije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da sve svoje aktivnosti sprovodi odgovorno, profesionalno i u skladu sa zakonom, vodeći računa o bezbednosti svih građana.