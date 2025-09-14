PARADOKS: Blokaderi iz drugih gradova „marširaju“ građane iz Bajine Bašte
BAJINA Bašta je juče pokazala šta misli o haosu i blokadama – preko 700 građana okupilo se na mirnom skupu protiv nasilja, blokada i uličnog terora.
Poruka je bila jasna: „Hoćemo normalan život, a ne cirkus na ulicama“.
Ali, dok su građani iz Bajine Bašte branili svoje ulice i pravo na mir, sa strane je pristigla „ekipa za haos“ – oko 160 blokadera, od kojih je veliki broj došao iz Užica i okolnih mesta.
Po starom receptu – dođi, isprovociraj narod, i povuci se kad naiđe istina.
Apsurd je dostigao vrhunac kada su nakon skupa lokalnih građana, blokaderi krenuli u „dekontaćaciju“ – kao da su pre njih tu bili otrovi, a ne verujući ljudi koji su zapalili sveću i mirno se okupili.
Od čega se to „čiste“? Od naroda? Od tamjana? Od slobodne volje sugrađana koji neće da im deca rastu u blokiranim gradovima?
Kad „elitu otpora“ čine bivši dileri, izbačeni kadeti, propali studenti i „dezinfektori“ u belim mantilima, jasno je da ovo nije narod, nego putujući cirkus sa dosijeima.
Među prisutnima se našla i šarenolika ekipa „boraca za slobodu“, od kojih bi većina, ruku na srce, trebalo da se bavi sopstvenim dosijeima, a ne „oslobađanjem naroda“. Tu je Nenad Marić, vatrogasac koji ne zna da vozi kamion, ali zna da protestuje. Željko Ilijašević, inspektor koji očigledno ne nalazi ništa sporno u ovakvim performansima.
Pa onda Slobodan Divac, osuđivani diler narkotika, kome je protest izgleda novi teren za „posao“.
Tatjana Ilić, diplomac Filozofskog, ali i stara poznanica policije – zbog narkotika.
Ivan Radovanović, izbačen sa Vojne akademije, poznat po tome što je šutirao ljude koji leže, a sada se u belom odelu šeta i „dezinfikuje“ verujuće građane – valjda od njihovih molitvi?
Tu su i Boris Jovanović, koji je bogatstvo stekao brakom i iz Užica se spustio u Bajinu Baštu kao „oslobodilac“, i Branko Tešić, odbornik NPS i sin osuđivanog pedofila – baš uzor za mlade.
Ne zaboravimo ni Vladimira Jevtića, profesora istorije koji je u bošnjačkim medijima Srbe optuživao za genocid, i redovno šeta na „Maršu mira“ u BiH.
I kao šlag na tortu – Elena Sarić, koja je tri puta upisivala fakultet, nijedan završila, a čini se da je bliža laboratoriji nego biblioteci, i Mihailo Marković, advokat iz SSP-a, kojeg je, kažu, društvo maltretiralo čitavu srednju školu, pa sad valjda leči frustracije – na sopstvenim sugrađanima.
Postavlja se pitanje: dokle će nasilnici, propali političari i samoprozvani borci za „pravdu“ terorisati ljude koji samo žele da rade, žive i odgajaju decu u miru?
Građani Bajine Bašte su poslali snažnu poruku – neće više da ćute!
Jedni su došli sa decom i porodicom. Drugi – s parolama i instrukcijama.
(nsuzivo.rs)
