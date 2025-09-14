EVO KADA STIŽE PROMENA VREMENA: Već grmi i pljušti u ovim delovima Srbije, moguće i nepogode

U OVOM času na širem području Kruševca došlo je do jačeg razvoja oblačnosti sa obilnim pljuskovima i grmljavinom koji će se iz Rasinskog okruga u toku popodneva premeštati dalje na severoistok, preko šireg područja Aleksinca i Sokobanje, pa se u ovim predelima očekuju kratkotrajni, ali vrlo obilni pljuskovi sa grmljavinom uz jake gromove, lokalnu pojavu grada i olujnog vetra.

Lokalnih pljuskova sa grmljavinom u toku popodneva biće lokalno i u drugim delovima jugoistočne Srbije, naročito na širem području Leskovca i Pirota. U ostalim predelima Srbije tek ponegde biće kratkotrajni pljusak sa grmljavinom.

Jača promena vremena Srbiju će zahvatiti pred sam kraj dana i tokom večeri, pa će tokom noći biti obilne kiše i jakih pljuskova sa grmljavinom. Moguće su vremenske nepogode.

Potpuno smirivanje vremena očkeuje se tokom jutra, tako da će početak sedmice u Srbiji doneti suvo i stabilnije vreme. U ponedeljak će biti svežije, ali već u utorak toplije.

