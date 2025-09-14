Politika

EVO KADA STIŽE PROMENA VREMENA: Već grmi i pljušti u ovim delovima Srbije, moguće i nepogode

D.K.

14. 09. 2025. u 16:05

U OVOM času na širem području Kruševca došlo je do jačeg razvoja oblačnosti sa obilnim pljuskovima i grmljavinom koji će se iz Rasinskog okruga u toku popodneva premeštati dalje na severoistok, preko šireg područja Aleksinca i Sokobanje, pa se u ovim predelima očekuju kratkotrajni, ali vrlo obilni pljuskovi sa grmljavinom uz jake gromove, lokalnu pojavu grada i olujnog vetra.

ЕВО КАДА СТИЖЕ ПРОМЕНА ВРЕМЕНА: Већ грми и пљушти у овим деловима Србије, могуће и непогоде

Unsplash

Lokalnih pljuskova sa grmljavinom u toku popodneva biće lokalno i u drugim delovima jugoistočne Srbije, naročito na širem području Leskovca i Pirota. U ostalim predelima Srbije tek ponegde biće kratkotrajni pljusak sa grmljavinom.

Jača promena vremena Srbiju će zahvatiti pred sam kraj dana i tokom večeri, pa će tokom noći biti obilne kiše i jakih pljuskova sa grmljavinom. Moguće su vremenske nepogode.

Potpuno smirivanje vremena očkeuje se tokom jutra, tako da će početak sedmice u Srbiji doneti suvo i stabilnije vreme. U ponedeljak će biti svežije, ali već u utorak toplije.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja
Panorama

0 0

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja

Indijke spadaju među najlepše žene na svetu i redovno su u samom vrhu na izboru za mis sveta. Primetno je da imaju vitku liniju, čak i u zrelim i poznim godinama, zahvaljujući ishrani i začinima koje koriste. A kad i nabace koji kilogram, Indijke sporovode dijetu koja ne uključuje gladovanje, pad energije i beskrajna odricanja.

13. 09. 2025. u 18:03

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIKOLA JOKIĆ NEĆE VIŠE IGRATI ZA SRBIJU? Legendarni košarkaš zabrinuo naciju, pomenuo i Pešića

NIKOLA JOKIĆ NEĆE VIŠE IGRATI ZA SRBIJU? Legendarni košarkaš zabrinuo naciju, pomenuo i Pešića