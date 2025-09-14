OVO JE OČAJ BLOKADERA TERORISTA: Pogodili čoveka flašom u glavu, nasrtali na policiju i novinarku...

BLOKADERI pribegavaju gađanju jajima i vređanju građana, pokazujući da im je svaki oblik dijaloga strane

Foto: Printscreen

Očajnički pokušaji da spreče narod koji je izašao protiv blokada sve češće prerastaju u nasilne incidente, što jasno pokazuje njihovu nemoć i očaj.

Blokaderi pribegavaju gađanju jajima i vređanju građana, pokazujući da im je svaki oblik dijaloga stran.

Kako smo već pisali, u Kosjeriću su ženu pogodili kamenom u glavu, a užasne scene nasilja prema mirnim ljudima dolaze i iz Kraljeva gde su čoveka pogodili flašom!

Na Voždovcu u Beogradu, napali su pripadnike Žandarmerije, a tokom večeri, nasilnici su nasrnuli i na reporterku jedne televizije, ometajući je u obavljanju posla, što dodatno govori o njihovoj bahatosti i nemoći da se suoče sa realnošću.

U Novom Sadu, umesto da pokažu bilo kakvo poštovanje prema mirnim građanima, blokaderi su ih uz povike „pumpaj“ vređali i gađali jajima, čime su pokušali da demonstriraju silu koju u stvarnosti nemaju. Slična scena odigrala se i u Čačku, gde su skandiranjem i uznemiravanjem pokušali da zastraše građane koji su mirno šetali, želeći samo da iskažu svoje nezadovoljstvo nasiljem na ulicama i potrebu za normalnim životom.

Ovakvo ponašanje blokadera nije iznenađenje – ono je najavljeno još ranije bolesnom fotografijom umrlice s natpisom "Srpska napredna stranka (2008–2025)", aludirajući na gašenje najveće i vladajuće stranke u Srbiji. Time su, bez imalo srama, pokušali da šire strah i paniku, ali zapravo su pokazali koliko su nemoćni i frustrirani.

Sve ovo jasno pokazuje da su blokaderi samo šaka očajnika koji pokušava da kroz agresiju stvore privid moći.

Njihove akcije više odaju očaj i nemoć nego stvarnu snagu – i zato su njihovi napadi na mirne građane i državu osuđeni na neuspeh.

Večeras je mirna, tiha i većinska Srbija pokazala da je moguće bez ikakvih incidenata održati miran skup. Poručili su da je dosta maltretiranja blokadera i da je vreme da se nastavi sa normalnim životom.