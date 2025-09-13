HOĆEMO DA KRENEMO NAPRED! Zaječar podržava mir i stabilnost u Srbiji (VIDEO)

GRAĐANI Zaječara okupili su se danas kako bi jasno izrazili nezadovoljstvo blokadama i haosom, poručujući da žele mir, stabilnost i napredak za svoju zemlju.

Foto: Printskrin

Građani Srbije koji su pre dve nedelje ustali protiv blokada i terora onih koji bi želeli da ruše sopstvenu državu, danas su se okupili u čak 140 gradova, mesta i opština širom zemlje. Skupovi su mirni, prožeti osećajem slobode, zajedništva i porodičnih vrednosti, bez nasilja, uvreda ili prekih pogleda.

U Zaječaru, građani su nam rekli:

„Dosta nam je svega, nemira, blokadera, haosa – hoćemo da krenemo napred!“