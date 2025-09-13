Politika

MUP: Protiv blokada se okupilo više od 144.000 građana, najviše ljudi bilo na Voždovcu

Novosti online

13. 09. 2025. u 19:56

DIREKCIJA policije obratila se javnosti.

Foto: Novosti

Održano je 125 prijavljenih javnih okupljanja "Građani protiv blokada", a prisustvovalo je preko 144.000 građana, navode iz MUP.

- Najveće okupljanje je bilo na Voždovcu sa preko 20. 000 građana, istovremeo održana su i druga ojupljanja koja nisu prijavljena, i ona su održana na 27 lokacija od kojih je na 7 bio blokiran saobraćaj. 

