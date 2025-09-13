"KADA KINA I INDIJA POČINJU DA SARAĐUJU, IZBIJA REVOLUCIJA U NEPALU" Vučić objasnio kako funkcioniše svetska "šema" obojenih revolucija

GOSTUJUĆI sinoć u emisiji "Kolegijum" na Informer televiziji, predsednik Srbije Aleksandar Vučić objasnio je na primeru Nepala kako se, kako kaže, dugo u dubinski pripremaju obojene revolucije u zemljama.

Foto: Informer

Istakao je kako se na meti nađe svako ko se usudi da se suprotstavi levičarskoj eliti.

- Za te ljude je dozvoljeno da izvršite ovo što ste učinili protiv Čarlija Kirka. To su stvari koje se neće promeniti. Izvršen je atentat na Donalda Trampa, to je bila tema tri dana. I posle toga nikom ništa. Da je izvršen atentat na nekog od njih, to bi bila tema tri godine, tri godine nam se ne bi skinuli sa kičme - kaže on.

Dodaje da se mnogo neverovatnih i čudnih stvari dešava u svetu.

- Reći ćete mi da je slučajnost? Imali ste Kolombo, Šri Lanka, imali ste jezive i krvave nemire. Imali ste Daku. Indonezija sad, kada je pobedio Prabovo, veliki prijatelj naše zemlje, odmah su krenule demonstracije, jer on vodi nezavisnu politiku, nisu više ničije sluge, imaju prijateljske odnose i sa Rusijom, Kinom, i mnogim drugim zemljama. Odmah ima krvave ruke na ulici. Kolombo, u tom regionu, indijskom potkontinentu. Idete na Šri Lanku koja je pod kineskim uticajem, gde je spolja izvedena revolucija. Imate Daku u kojoj su izvedeni najjeziviji nemiri, u jednom danu je bilo 95 mrtvih. Samo u jednom danu, a trajalo je danima, nedeljama. Šta su napravili? Oslobodili se? Veća nezaposlenost nego ikada, teži problemi nego ikada. I onda Nepal. Koji se ne graniči za Butanom, iako ljudi misle, imate deo Indije između Butana i Nepala. On se sa dve strane graniči, na severu sa Kinom, na jugu sa Indijom. Neverovatno, ali istinito. U trenutku kada Kina i Idija počinju da sarađuju međusobno, kada počnu da razgovaraju, izbija revolucija u Nepalu - naveo je on.

Ističe da su obojene revolucije po pravilu dugo i dubinski pripremane.

- Pogledajte liniji Šri Lanka, malo gore Daka, Bangladeš, malo gore na zapad Nepal. Pogledajte istovremeno - Pakistan veliki, nuklearna sila i Indija, imali su rat. Ceo region zahvaćen, još u malenom Butanu, u Timbuu nije bilo nemira, nema zemlje gde nisu haos napravili. I vi mi sada govorite o tehnici. Pa sad kao ti imbecili koji su ubili 25 ljudi, a sutradan su čistili opuške, oni su kao imali neku svest - "mnogo smo ljuti i besni zbog toga što je sin nekog lokalnog tajkuna napravio hotel!". Ma nemojte molim vas! Pa sad prošla im je laž, pa su pomislili da Milica stvarno ima nekretninu u Berlinu? Pa niko nije poverovao! Znaju oni da je laž, znaju jer sam ih već demantovao. Znaju za sve što govore da je laž. Nikakvu nekretninu nigde nemam, osim u Čipuljiću moj otac, van ove zemlje. Sram vas bilo lažovčine jedne. Nemam stan na moru, kuću na moru, na planini ili bilo gde. Ima tri četvrtine Srbije, ja to nemam. Sve što imam imam u Srbiji. Ni moja deca to nemaju. Lažovi jedni bedni - rekao je Vučić.

Kako kaže, najveći deo ljudi ne veruju u ovo.

BONUS VIDEO:

🏆ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja📚