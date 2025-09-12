"SUSRET SA PREMIJEROM I CAROM NARUHITOM" Vučić o poseti Japanu: Obići ćemo i naš paviljon u Osaki

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje važne i dobre razgovore tokom predstojeće posete Japanu i najavio da će na praznik - Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave 15. septembra posetiti paviljon Srbije na Ekspo izložbi u Osaki.

Foto: Printscreen

- Imaćemo više razgovora na biznis forumima sa najvažnijim privrednim udruženjima Japana, posetićemo naš paviljon na Ekspo izložbi, baš na Nacionalni dan Srbije - rekao je Vučić, odgovarajući na pitanja novinara na uručenju ugovora o radu novoj grupi zdravstvenih radnika koja se vratila iz inostrastva.

Vučić je istakao da je već 800.000 ljudi posetilo paviljon Srbije na Ekspo izložbi.

- Takođe, imaću susret sa premijerom i sa japanskim carom Naruhitom - dodao je predsednik Srbije.