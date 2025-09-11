Politika

GOTOVA NOVA RUNDA PREGOVORA SA PRIŠTINOM: Bisljimi odbio da formira ZSO, napao Vučića i podržao blokadere

Novosti online

11. 09. 2025. u 16:44

UPRAVO je završena nova runda dijaloga u Briselu sa Prištinom.

ГОТОВА НОВА РУНДА ПРЕГОВОРА СА ПРИШТИНОМ: Бисљими одбио да формира ЗСО, напао Вучића и подржао блокадере

Foto: Printskrin

Predstavnik albanske nacionalne manjine Besnik Bisljimi odbio je da ispuni obavezu Prištine da formira ZSO i napadao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, pa podržao blokadere u Beogradu.

PETKOVIĆ: Bisljimi najotvorenije podržao blokadere

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je, tokom današnje runde dijaloga u Briselu, prištinski pregovarač Besnik Bisljimi najotvorenije podržao blokadere, čime je jasno stavio do znanja da podržava one koji bi na ulicima da smenjuju predsednika Aleksandra Vučića i Vladu Srbije, sa namerom da na vlast dođu verovatno oni koji bi odmah priznali takozvano nezavisno Kosovo.

11. 09. 2025. u 17:47

